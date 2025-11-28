https://sarabic.ae/20251128/السلطات-الألمانية-تلقي-القبض-على-أحد-الأوكرانيين-بتهمة-تفجير-أنبوب-الغاز-التيار-الشمالي--1107588579.html
السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي"
أعلن مكتب المدعي العام الألماني أن قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية أصدر، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق المواطن الأوكراني سيرغي.ك، المشتبه بتورطه في
وأفاد مكتب المدعي العام بأن "قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية أصدر، اليوم الجمعة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مذكرة توقيف بحق المواطن الأوكراني سيرغي. ك".وكان مكتب المدعي العام الروسي قد فتح تحقيقا في قضية إرهاب دولي، ومن جانبه أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن روسيا الاتحادية طلبت مرارا معلومات حول انفجارات "نورد ستريم"، لكنها لم تتلق أي شيء على الإطلاق.وبحسب هيرش، من اتخذ قرار تنفيذ العملية هو الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.وصرح البنتاغون، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية".
أعلن مكتب المدعي العام الألماني أن قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية أصدر، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق المواطن الأوكراني سيرغي.ك، المشتبه بتورطه في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم 2".
وأفاد مكتب المدعي العام بأن "قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية أصدر، اليوم الجمعة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مذكرة توقيف بحق المواطن الأوكراني سيرغي. ك".
وكان مكتب المدعي العام الروسي قد فتح تحقيقا في قضية إرهاب دولي
، ومن جانبه أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن روسيا الاتحادية طلبت مرارا معلومات حول انفجارات "نورد ستريم"، لكنها لم تتلق أي شيء على الإطلاق.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا هما اللتان تمنعان إطلاق تحقيق دولي موضوعي في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم"".
ونشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، في عام 2023، تحقيقا ادعى فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية قد زرعت في يونيو/حزيران 2022، تحت غطاء مناورات بالتوبس من قبل غواصين من البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين.
وبحسب هيرش، من اتخذ قرار تنفيذ العملية هو الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن
.
وصرح البنتاغون، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية".