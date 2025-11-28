السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي"
السلطات الألمانية تلقي القبض على أحد الأوكرانيين بتهمة تفجير أنبوب الغاز "التيار الشمالي"

أعلن مكتب المدعي العام الألماني أن قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية الألمانية أصدر، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق المواطن الأوكراني سيرغي.ك، المشتبه بتورطه في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم 2".
وأفاد مكتب المدعي العام بأن "قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية أصدر، اليوم الجمعة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مذكرة توقيف بحق المواطن الأوكراني سيرغي. ك".
وكان مكتب المدعي العام الروسي قد فتح تحقيقا في قضية إرهاب دولي، ومن جانبه أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن روسيا الاتحادية طلبت مرارا معلومات حول انفجارات "نورد ستريم"، لكنها لم تتلق أي شيء على الإطلاق.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا هما اللتان تمنعان إطلاق تحقيق دولي موضوعي في الهجوم الإرهابي على خط أنابيب "نورد ستريم"".

زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيشاركون في مباحثات التسوية الأوكرانية
23 نوفمبر, 02:29 GMT

ونشر الصحفي الأمريكي والحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، في عام 2023، تحقيقا ادعى فيه، نقلا عن مصدر، أن عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز الروسية قد زرعت في يونيو/حزيران 2022، تحت غطاء مناورات بالتوبس من قبل غواصين من البحرية الأمريكية، بدعم من متخصصين نرويجيين.

وبحسب هيرش، من اتخذ قرار تنفيذ العملية هو الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.
وصرح البنتاغون، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية".
إعلام: هولندا تعد خطة لإعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم
خبراء لـ"سبوتنيك": مصالح استراتيجية أوروبية وضيقة أمريكية تمنع الوصول إلى تسوية في أوكرانيا
