https://sarabic.ae/20251128/واشنطن-تدرس-إعدام-المتهم-في-هجوم-الحرس-الوطني--1107574990.html
واشنطن تدرس إعدام المتهم في هجوم الحرس الوطني
واشنطن تدرس إعدام المتهم في هجوم الحرس الوطني
سبوتنيك عربي
أكدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، اليوم الجمعة، أنها ستسعى لطلب عقوبة الإعدام بحق المهاجر الأفغاني المشتبه به الذي أطلق النار على اثنين من جنود الحرس... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T06:28+0000
2025-11-28T06:28+0000
2025-11-28T06:28+0000
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن بوندي، أن وزارة العدل الأمريكية تدرس جميع التهم الممكنة في حادث إطلاق النار الذي وقع قبل يومين في وسط واشنطن، وأدى إلى وفاة جندي وإصابة آخر من الحرس الوطني.وأكدت أن فريقها سيبذل كل ما بوسعه لطلب الإعدام، مشيرة إلى أن "السيناريو الأسوأ للمهاجم هو السجن المؤبد بتهم الإرهاب"، وهو الأفغاني، رحمن الله لاكانوال، الذي وصفته بـ"الوحش".وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، اتخذ ترامب سلسلة إجراءات صارمة ضد المهاجرين.ويوم الثلاثاء، أمرت الإدارة الأمريكية بإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن، يشمل القرار نحو 233 ألف لاجئ دخلوا البلاد بين 20 يناير/كانون الثاني 2021 و20 فبراير/شباط 2025.وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حدّد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين للعام المالي 2026 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 7500 لاجئ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستُركز على استقبال "البيض من جنوب أفريقيا".وكان الرئيس ترامب قد صنّف سابقًا 19 دولة على أنها "مثيرة للقلق"، من بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه بتنفيذ هجوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20251128/ترامب-يعلن-تعليق-الهجرة-من-جميع-بلدان-العالم-الثالث-1107574139.html
أخبار أفغانستان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تدرس إعدام المتهم في هجوم الحرس الوطني
أكدت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، اليوم الجمعة، أنها ستسعى لطلب عقوبة الإعدام بحق المهاجر الأفغاني المشتبه به الذي أطلق النار على اثنين من جنود الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن بوندي، أن وزارة العدل الأمريكية تدرس جميع التهم الممكنة في حادث إطلاق النار الذي وقع قبل يومين في وسط واشنطن، وأدى إلى وفاة جندي وإصابة آخر من الحرس الوطني.
وأكدت أن فريقها سيبذل كل ما بوسعه لطلب الإعدام، مشيرة إلى أن "السيناريو الأسوأ للمهاجم هو السجن المؤبد بتهم الإرهاب"، وهو الأفغاني، رحمن الله لاكانوال، الذي وصفته بـ"الوحش".
وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم، ما سمّاه بـ"دول العالم الثالث".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث
بشكل دائم للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل... سأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا".
كما وعد ترامب بترحيل أي مواطن أجنبي من الولايات المتحدة إذا كان يشكل عبئًا على المجتمع، أو يشكل تهديدًا أمنيًا، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، اتخذ ترامب سلسلة إجراءات صارمة ضد المهاجرين.
ويوم الثلاثاء، أمرت الإدارة الأمريكية
بإجراء مراجعة شاملة لجميع اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن، يشمل القرار نحو 233 ألف لاجئ دخلوا البلاد بين 20 يناير/كانون الثاني 2021 و20 فبراير/شباط 2025.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حدّد ترامب الحد الأقصى لقبول اللاجئين للعام المالي 2026 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 7500 لاجئ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستُركز على استقبال "البيض من جنوب أفريقيا".
وكان الرئيس ترامب قد صنّف سابقًا 19 دولة على أنها "مثيرة للقلق"، من بينها أفغانستان التي ينتمي إليها المشتبه بتنفيذ هجوم الأربعاء.