أسعار الغاز في أوكرانيا ترتفع بنسبة 20% نتيجة الوضع في الشرق الأوسط

أسعار الغاز في أوكرانيا ترتفع بنسبة 20% نتيجة الوضع في الشرق الأوسط

أفادت شركة استشارية أوكرانية "إكسبرو كونسالتينغ"، اليوم الأربعاء، بأن أسعار الغاز في السوق الأوكراني ارتفعت بنسبة 20% خلال الأيام الأخيرة نتيجة الوضع في الشرق... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وكشفت الشركة الاستشارية الأوكرانية أن أسعار الغاز في السوق الأوكراني ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بنسبة 20%، ووصلت إلى 27800 غريفنيا، ما يعادل 637 دولارا، لكل ألف متر مكعب.وأضافت "إكسبرس كونسالتينغ" أن أسعار الغاز في السوق الداخلي الأوكراني وصلت إلى مستواها الرفيع خلال أكثر من نصف سنة، ويبلغ سعر الغاز، دون ضريبة القيمة المضافة، 526 دولارا لكل ألف متر مكعب.وأعلنت وسائل الإعلام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن أسعار البترول في أوكرانيا ترتفع بشكل مستمر.عند بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، حظر الحرس الثوري الإيراني الملاحة عبر مضيق "هرمز"، وستكون لهذه الخطوة تداعيات ليس فقط على دول الشرق الأوسط، بل على الاقتصاد العالمي أيضًا.يتم عبر المضيق نقل ما يصل إلى 20% من نفط العالم، وأكثر من 35% من الغاز الطبيعي المسال. وتذهب أكثر من 80% من الصادرات إلى دول آسيوية، والباقي إلى الاتحاد الأوروبي.يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة ليس فقط لمستوردي ومصدري الطاقة، بل للاقتصاد العالمي ككل، إذ أن الملاحة الآمنة والمستمرة في المضيق تُحدّد العرض والطلب في أسواق النفط والغاز العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعارها.لذا، فإنّ تصاعد التوترات في المنطقة والتهديدات الإيرانية المباشرة بإغلاق المضيق تثير قلق دول الشرق الأوسط وآسيا على حدّ سواء.من جهة أخرى، يدفع هذا الفهم إيران إلى اعتبار قدرتها على التأثير في هذا الممرّ المائي ميزة استراتيجية لممارسة الضغط على الدول الأخرى.أزمة مضيق "هرمز"… ماذا يعني إغلاقه للعالم؟

