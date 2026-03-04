عربي
https://sarabic.ae/20260304/أسعار-الغاز-في-أوكرانيا-ترتفع-بنسبة-20-نتيجة-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1111041802.html
أسعار الغاز في أوكرانيا ترتفع بنسبة 20% نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
أسعار الغاز في أوكرانيا ترتفع بنسبة 20% نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت شركة استشارية أوكرانية "إكسبرو كونسالتينغ"، اليوم الأربعاء، بأن أسعار الغاز في السوق الأوكراني ارتفعت بنسبة 20% خلال الأيام الأخيرة نتيجة الوضع في الشرق... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:14+0000
2026-03-04T14:14+0000
اقتصاد
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f959f24416851a7b33bf67c5a73ca95.jpg
وكشفت الشركة الاستشارية الأوكرانية أن أسعار الغاز في السوق الأوكراني ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بنسبة 20%، ووصلت إلى 27800 غريفنيا، ما يعادل 637 دولارا، لكل ألف متر مكعب.وأضافت "إكسبرس كونسالتينغ" أن أسعار الغاز في السوق الداخلي الأوكراني وصلت إلى مستواها الرفيع خلال أكثر من نصف سنة، ويبلغ سعر الغاز، دون ضريبة القيمة المضافة، 526 دولارا لكل ألف متر مكعب.وأعلنت وسائل الإعلام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن أسعار البترول في أوكرانيا ترتفع بشكل مستمر.عند بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، حظر الحرس الثوري الإيراني الملاحة عبر مضيق "هرمز"، وستكون لهذه الخطوة تداعيات ليس فقط على دول الشرق الأوسط، بل على الاقتصاد العالمي أيضًا.يتم عبر المضيق نقل ما يصل إلى 20% من نفط العالم، وأكثر من 35% من الغاز الطبيعي المسال. وتذهب أكثر من 80% من الصادرات إلى دول آسيوية، والباقي إلى الاتحاد الأوروبي.يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة ليس فقط لمستوردي ومصدري الطاقة، بل للاقتصاد العالمي ككل، إذ أن الملاحة الآمنة والمستمرة في المضيق تُحدّد العرض والطلب في أسواق النفط والغاز العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعارها.لذا، فإنّ تصاعد التوترات في المنطقة والتهديدات الإيرانية المباشرة بإغلاق المضيق تثير قلق دول الشرق الأوسط وآسيا على حدّ سواء.من جهة أخرى، يدفع هذا الفهم إيران إلى اعتبار قدرتها على التأثير في هذا الممرّ المائي ميزة استراتيجية لممارسة الضغط على الدول الأخرى.أزمة مضيق "هرمز"… ماذا يعني إغلاقه للعالم؟
https://sarabic.ae/20260304/بدائل-مضيق-هرمز-3-دول-لديها-خطوط-أنابيب-ولكن-هل-تكفي-1111025078.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105650943_101:0:1808:1280_1920x0_80_0_0_f64e91288fb521997ff70b304f5c1ea3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, إيران, العالم
اقتصاد, إيران, العالم

أسعار الغاز في أوكرانيا ترتفع بنسبة 20% نتيجة الوضع في الشرق الأوسط

14:14 GMT 04.03.2026
© Photo / unsplash/Patrick Hendryغاز
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Photo / unsplash/Patrick Hendry
تابعنا عبر
أفادت شركة استشارية أوكرانية "إكسبرو كونسالتينغ"، اليوم الأربعاء، بأن أسعار الغاز في السوق الأوكراني ارتفعت بنسبة 20% خلال الأيام الأخيرة نتيجة الوضع في الشرق الأوسط.
وكشفت الشركة الاستشارية الأوكرانية أن أسعار الغاز في السوق الأوكراني ارتفعت خلال الأيام الأخيرة بنسبة 20%، ووصلت إلى 27800 غريفنيا، ما يعادل 637 دولارا، لكل ألف متر مكعب.
وأضافت "إكسبرس كونسالتينغ" أن أسعار الغاز في السوق الداخلي الأوكراني وصلت إلى مستواها الرفيع خلال أكثر من نصف سنة، ويبلغ سعر الغاز، دون ضريبة القيمة المضافة، 526 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وأعلنت وسائل الإعلام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن أسعار البترول في أوكرانيا ترتفع بشكل مستمر.
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
بدائل مضيق هرمز... 3 دول لديها خطوط أنابيب ولكن هل تكفي؟
09:41 GMT
عند بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، حظر الحرس الثوري الإيراني الملاحة عبر مضيق "هرمز"، وستكون لهذه الخطوة تداعيات ليس فقط على دول الشرق الأوسط، بل على الاقتصاد العالمي أيضًا.
يتم عبر المضيق نقل ما يصل إلى 20% من نفط العالم، وأكثر من 35% من الغاز الطبيعي المسال. وتذهب أكثر من 80% من الصادرات إلى دول آسيوية، والباقي إلى الاتحاد الأوروبي.
يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة ليس فقط لمستوردي ومصدري الطاقة، بل للاقتصاد العالمي ككل، إذ أن الملاحة الآمنة والمستمرة في المضيق تُحدّد العرض والطلب في أسواق النفط والغاز العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعارها.
لذا، فإنّ تصاعد التوترات في المنطقة والتهديدات الإيرانية المباشرة بإغلاق المضيق تثير قلق دول الشرق الأوسط وآسيا على حدّ سواء.
من جهة أخرى، يدفع هذا الفهم إيران إلى اعتبار قدرتها على التأثير في هذا الممرّ المائي ميزة استراتيجية لممارسة الضغط على الدول الأخرى.
أزمة مضيق "هرمز"… ماذا يعني إغلاقه للعالم؟
