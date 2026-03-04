https://sarabic.ae/20260304/إيران-تهدد-إسرائيل-بقصف-مفاعل-ديمونة-النووي-1111069511.html
إيران تهدد إسرائيل بقصف مفاعل ديمونة النووي
إيران تهدد إسرائيل بقصف مفاعل ديمونة النووي
سبوتنيك عربي
هددت إيران، الأربعاء، إسرائيل بتوجيه ضربة إلى المفاعل النووي في ديمونة الإسرائيلية، إذا حاولت مع أمريكا إسقاط السلطة في الجمهورية الإسلامية. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T22:09+0000
2026-03-04T22:09+0000
2026-03-04T22:09+0000
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102764/68/1027646896_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f5f5426076e13c4929ae54761b7b81fa.jpg
وبحسب ما جاء تقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري: "إذا حاولت أمريكا وإسرائيل تغيير النظام في إيران، فإن طهران ستوجه ضربة إلى المفاعل النووي في ديمونة في إسرائيل".وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260304/الناتو-يستعد-لتفعيل-مادة-الدفاع-المشترك-في-سياق-الحرب-ضد-إيران-1111069603.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102764/68/1027646896_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_9372dbf935d4e0545ae310cffe913f4c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران تهدد إسرائيل بقصف مفاعل ديمونة النووي
هددت إيران، الأربعاء، إسرائيل بتوجيه ضربة إلى المفاعل النووي في ديمونة الإسرائيلية، إذا حاولت مع أمريكا إسقاط السلطة في الجمهورية الإسلامية.
وبحسب ما جاء تقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري: "إذا حاولت أمريكا وإسرائيل تغيير النظام في إيران، فإن طهران ستوجه ضربة إلى المفاعل النووي في ديمونة في إسرائيل".
وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية
، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.
وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.