البنتاغون: التصعيد في الشرق الأوسط قد يستدعي تدخل الناتو

أشار نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، إلى احتمال حدوث تطورات في الشرق الأوسط تستدعي تنسيق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعملياتها ضد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وقال كولبي خلال كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية: "أرى أن هناك احتمالا حقيقيا لتطور الوضع نحو شكل من أشكال توحيد أو تنسيق العمليات".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

