https://sarabic.ae/20260304/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تسحب-نحو-90-من-قواتها-في-الشرق-الأوسط-خارج-نطاق-الهجوم-الإيراني-1111039045.html
البنتاغون: الولايات المتحدة تسحب نحو 90% من قواتها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني
البنتاغون: الولايات المتحدة تسحب نحو 90% من قواتها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة سحبت أكثر من 90% من قواتها من قواعدها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T13:32+0000
2026-03-04T13:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103704/51/1037045111_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_8b20b339871471d636222bd6462f03be.jpg
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "مع تصعيدنا للهجوم، سحبنا الغالبية العظمى من القوات الأمريكية، أي أكثر من 90% من الأمريكيين المتمركزين في قواعدنا... خارج نطاق الهجوم الإيراني". ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفةً أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي". فيما أفادت "وكالة أنباء البحرين"، بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد
https://sarabic.ae/20260304/إيران-تحذر-إسرائيل-من-استهداف-منشآتها-الدبلوماسية-في-لبنان-1111034174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103704/51/1037045111_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_73e5f77c120887b4b88daeaeb0e45e55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

البنتاغون: الولايات المتحدة تسحب نحو 90% من قواتها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني

13:32 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 13:46 GMT 04.03.2026)
© AFP 2023 / Jung Yeon-Jeقاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة سحبت أكثر من 90% من قواتها من قواعدها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني".
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "مع تصعيدنا للهجوم، سحبنا الغالبية العظمى من القوات الأمريكية، أي أكثر من 90% من الأمريكيين المتمركزين في قواعدنا... خارج نطاق الهجوم الإيراني".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
إيران تحذر إسرائيل من استهداف منشآتها الدبلوماسية في لبنان
12:34 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.
ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت، اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.
وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفةً أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".
فيما أفادت "وكالة أنباء البحرين"، بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.
الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد
