البنتاغون: الولايات المتحدة تسحب نحو 90% من قواتها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة سحبت أكثر من 90% من قواتها من قواعدها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني".
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "مع تصعيدنا للهجوم، سحبنا الغالبية العظمى من القوات الأمريكية، أي أكثر من 90% من الأمريكيين المتمركزين في قواعدنا... خارج نطاق الهجوم الإيراني". ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية. وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفةً أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي". فيما أفادت "وكالة أنباء البحرين"، بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.
13:32 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 13:46 GMT 04.03.2026)
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة سحبت أكثر من 90% من قواتها من قواعدها في الشرق الأوسط خارج نطاق الهجوم الإيراني".
وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي: "مع تصعيدنا للهجوم، سحبنا الغالبية العظمى من القوات الأمريكية، أي أكثر من 90% من الأمريكيين المتمركزين في قواعدنا... خارج نطاق الهجوم الإيراني".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.
ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت، اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.
وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفةً أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".
فيما أفادت "وكالة أنباء البحرين"، بأن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.