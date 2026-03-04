الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد

عربي
تركيا: أنظمة الناتو تعترض صاروخا بالستيا إيرانيا متجها نحو مجالنا الجوي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/الدفاع-الإماراتية-3-قتلى-و78-مصابا-جراء-قصف-إيراني-على-مناطق-عدة-في-البلاد-1111031502.html
الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد
الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن "الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الأربعاء، بنجاح مع 3 صواريخ باليستية، كما رصدت 129 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 121 منها، فيما سقطت... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T11:25+0000
2026-03-04T11:25+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110914557_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c973277b440ce6b413675f180fd9fcfa.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 189 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الدولة، جرى تدمير 175 منها، وسقط 13 صاروخًا في مياه البحر، فيما سقط صاروخ واحد على أراضي الدولة". وأضافت أنه "تم رصد 941 طائرة مسيّرة إيرانية، واعتراض 876 منها، بينما سقطت 65 داخل أراضي الدولة"، متابعة: "تم كذلك رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".ووفقا لبيان الدفاع الإماراتية، أسفرت الأحداث عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، إضافة إلى 78 إصابة بسيطة من جنسيات متعددة، بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية.وأدانت الدفاع الإماراتية، بأشد العبارات، هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه "عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، مؤكدة "احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها وصون أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية".وشددت الوزارة الإماراتية على جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات، واتخاذها جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولات لزعزعة أمن الدولة، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى.وأشار موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، إلى أن توجيه ضربة إماراتية لإيران "سيكون خطوة غير مسبوقة"، وأن مجرد التفكير في هذا الخيار "يعكس الغضب العارم في منطقة الخليج إزاء الهجمات الإيرانية"، على حد قوله.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليجبزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
https://sarabic.ae/20260304/هيئة-بحرية-بريطانية-تعرض-ناقلة-نفط-لانفجار-قرب-الإمارات-1111029856.html
https://sarabic.ae/20260303/الإمارات-تنجز-إجراءات-سفر-أكثر-من-30-ألف-مسافر-وتوفر-الإقامة-للعالقين-1110997115.html
https://sarabic.ae/20260303/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-ضرب-ثاني-منظومة-دفاع-جوي-أمريكية-ثاد-في-الإمارات-1110995999.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110914557_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_acaf461e64870b62293bb5873f717ec7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد

11:25 GMT 04.03.2026
© AP Photoأنظمة دفاع جوي أمريكية في أبوظبي
أنظمة دفاع جوي أمريكية في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن "الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الأربعاء، بنجاح مع 3 صواريخ باليستية، كما رصدت 129 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 121 منها، فيما سقطت 8 طائرات داخل أراضي الدولة".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 189 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الدولة، جرى تدمير 175 منها، وسقط 13 صاروخًا في مياه البحر، فيما سقط صاروخ واحد على أراضي الدولة".
وأضافت أنه "تم رصد 941 طائرة مسيّرة إيرانية، واعتراض 876 منها، بينما سقطت 65 داخل أراضي الدولة"، متابعة: "تم كذلك رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات
10:42 GMT
ووفقا لبيان الدفاع الإماراتية، أسفرت الأحداث عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، إضافة إلى 78 إصابة بسيطة من جنسيات متعددة، بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية.

وأكدت الوزارة أن "الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة تعود إلى عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية بواسطة منظومات الدفاع الجوي، واعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة عبر المقاتلات، ما أدى إلى أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية".

وأدانت الدفاع الإماراتية، بأشد العبارات، هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه "عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، مؤكدة "احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها وصون أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية".
عدسة سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الإمارات تنجز إجراءات سفر أكثر من 30 ألف مسافر وتوفر الإقامة للعالقين
أمس, 16:16 GMT
وشددت الوزارة الإماراتية على جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات، واتخاذها جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولات لزعزعة أمن الدولة، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى.

وتدرس الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراء عسكري لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على أراضيها، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء.

وأشار موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، إلى أن توجيه ضربة إماراتية لإيران "سيكون خطوة غير مسبوقة"، وأن مجرد التفكير في هذا الخيار "يعكس الغضب العارم في منطقة الخليج إزاء الهجمات الإيرانية"، على حد قوله.
مشهد آخر لصاروخ تم إطلاقه خلال مناورات عسكرية لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في مضيق هرمز. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب ثاني منظومة دفاع جوي أمريكية "ثاد" في الإمارات
أمس, 16:09 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليج
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала