الدفاع الإماراتية: 3 قتلى و78 مصابا جراء قصف إيراني على مناطق عدة في البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن "الدفاعات الجوية تعاملت، اليوم الأربعاء، بنجاح مع 3 صواريخ باليستية، كما رصدت 129 طائرة مسيّرة، تم اعتراض 121 منها، فيما سقطت... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T11:25+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر منصة "إكس"، أنه "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 189 صاروخًا باليستيًا أُطلقت باتجاه الدولة، جرى تدمير 175 منها، وسقط 13 صاروخًا في مياه البحر، فيما سقط صاروخ واحد على أراضي الدولة". وأضافت أنه "تم رصد 941 طائرة مسيّرة إيرانية، واعتراض 876 منها، بينما سقطت 65 داخل أراضي الدولة"، متابعة: "تم كذلك رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".ووفقا لبيان الدفاع الإماراتية، أسفرت الأحداث عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، إضافة إلى 78 إصابة بسيطة من جنسيات متعددة، بينها الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنغلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية.وأدانت الدفاع الإماراتية، بأشد العبارات، هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه "عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، مؤكدة "احتفاظ الدولة بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وسكانها وصون أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية".وشددت الوزارة الإماراتية على جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديدات، واتخاذها جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولات لزعزعة أمن الدولة، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى.وأشار موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، إلى أن توجيه ضربة إماراتية لإيران "سيكون خطوة غير مسبوقة"، وأن مجرد التفكير في هذا الخيار "يعكس الغضب العارم في منطقة الخليج إزاء الهجمات الإيرانية"، على حد قوله.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليجبزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني

