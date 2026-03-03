https://sarabic.ae/20260303/الإمارات-تدرس-اتخاذ-إجراء-عسكري-لوقف-الهجمات-الإيرانية--1111009445.html
الإمارات تدرس اتخاذ إجراء عسكري لوقف الهجمات الإيرانية
الإمارات تدرس اتخاذ إجراء عسكري لوقف الهجمات الإيرانية
سبوتنيك عربي
تدرس الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراء عسكري لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على أراضيها، وفقا لما نقلت مصادر غربية، اليوم الثلاثاء. 03.03.2026
وأشارت وكالة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، إلى أن توجيه ضربة إماراتية لإيران سيكون خطوة غير مسبوقة، وأن مجرد التفكير في هذا الخيار يعكس الغضب العارم في منطقة الخليج إزاء الهجمات الإيرانية.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.الحرس الثوري يعلن استهداف مراكز الاستخبارات الأمريكية ومستودعات الدعم العسكري في الخليجبزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
https://sarabic.ae/20260302/عراقجي-لنظيره-الصيني-استهداف-قواعد-أمريكية-في-الخليج-ليس-هجوما-على-بلدانه-1110954584.html
تدرس الإمارات العربية المتحدة اتخاذ إجراء عسكري لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على أراضيها، وفقا لما نقلت مصادر غربية، اليوم الثلاثاء.
وأشارت وكالة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، إلى أن توجيه ضربة إماراتية لإيران سيكون خطوة غير مسبوقة، وأن مجرد التفكير في هذا الخيار يعكس الغضب العارم في منطقة الخليج إزاء الهجمات الإيرانية.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.