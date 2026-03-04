https://sarabic.ae/20260304/هيئة-بحرية-بريطانية-تعرض-ناقلة-نفط-لانفجار-قرب-الإمارات-1111029856.html
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتعرّض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات العربية المتحدة. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T10:42+0000
2026-03-04T10:42+0000
2026-03-04T10:43+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_54c6e42a0513fbf7be5b29afc5a2f849.jpg
وأشارت الهيئة إلى أنه "تم العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطح ناقلة النفط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد الماضي، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عبر قناتها على "تلغرام"، مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت الماضي، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260304/بدائل-مضيق-هرمز-3-دول-لديها-خطوط-أنابيب-ولكن-هل-تكفي-1111025078.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a51da4b1263c1b9c842ed5c3b337d5dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات
10:42 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 10:43 GMT 04.03.2026)
أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتعرّض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الهيئة إلى أنه "تم العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطح ناقلة النفط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد الماضي، غرق ناقلة نفط
تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عبر قناتها على "تلغرام"، مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت الماضي، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، إن "إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية"، مؤكدًا أنه "ابتداء من اليوم، لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول"، وأن "حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".