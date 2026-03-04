عربي
هيئة بحرية بريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات
وأشارت الهيئة إلى أنه "تم العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطح ناقلة النفط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد الماضي، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عبر قناتها على "تلغرام"، مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت الماضي، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
10:42 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 10:43 GMT 04.03.2026)
أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بتعرّض ناقلة نفط لانفجار قرب سواحل الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الهيئة إلى أنه "تم العثور على حطام من مقذوف مجهول على سطح ناقلة النفط"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد الماضي، غرق ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
وبثت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عبر قناتها على "تلغرام"، مشاهد تُظهر اشتعال النيران في الناقلة وتصاعد دخان كثيف من برج القيادة، مرفقة بتعليق يفيد بأنها "ناقلة مخالفة حاولت العبور بشكل غير قانوني" قبل استهدافها وغرقها.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت الماضي، إغلاق مضيق هرمز عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية على إيران.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، إن "إيران أغلقت الخليج أمام السفن الأمريكية"، مؤكدًا أنه "ابتداء من اليوم، لا يُسمح لأي سفينة أمريكية بالدخول"، وأن "حركة التجارة عبر مضيق هرمز متوقفة حتى إشعار آخر".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
