الجيش الأمريكي: دمرنا 17 سفينة إيرانية وبصدد إغراق كامل الأسطول.. فيديو

وقال كوبر في بيان مصور عبر منصة "إكس": "ونحن على بعد أقل من 100 ساعة من هذه العملية وقد ضربنا بالفعل ما يقرب من 2000 هدف بأكثر من 2000 ذخيرة. لقد قمنا بتفكيك دفاعات إيران الجوية بشدة ودمرنا مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية وقاذفات الصواريخ والطائرات بدون طيار".وأضاف: "نحن نقوم أيضًا بإغراق البحرية الإيرانية، كامل الأسطول البحري. فحتى الآن، دمرنا 17 سفينة إيرانية، بما في ذلك الغواصة الإيرانية الأكثر جاهزية للعمليات والتي يوجد بها الآن ثقب في جانبها".كان الحرس الثوري الإيراني، أعلن اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية صاروخية استهدفت مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على مسافة تتجاوز 600 كيلومتر داخل المحيط الهندي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أن خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال بلغت 680 قتيلاً وجريحًا، مشيرًا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية بهكريا ومواقع عسكرية ببيتح تكفا بتل أبيب.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

