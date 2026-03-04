https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إصابة-مدمرة-أمريكية-بصواريخ-في-المحيط-الهندي-1111016834.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة مدمرة أمريكية بصواريخ في المحيط الهندي

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية صاروخية استهدفت مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود على مسافة تتجاوز 600 كيلومتر داخل المحيط الهندي. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "نفذت البحرية الإيرانية عملية صاروخية ضد هدف أمريكي استراتيجي على عمق يزيد عن 600 كيلومتر في المحيط الهندي، وحققت ضربة قوية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، أن خسائر العدو خلال 4 أيام من القتال بلغت 680 قتيلاً وجريحًا، مشيرًا إلى أنه استهدف أركان الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية بهكريا ومواقع عسكرية ببيتح تكفا بتل أبيب.وقال البيان الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: "ارتفعت خسائر العدو العسكرية إلى أكثر من 680 قتيلاً وجريحًا بحلول اليوم الرابع من المعركة".وأضاف: "كانت من بين الأهداف التي استهدفتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي ووزارة الحرب في هكريا، والبنية التحتية لمنطقة "بني باراك" الاستراتيجية، وأهداف عسكرية في بيتح تكفا شمال شرق تل أبيب، ومركز عسكري في الجليل الغربي".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

