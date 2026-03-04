https://sarabic.ae/20260304/الصين-حول-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يجب-حماية-المدنيين-وتأمين-مسارات-الشحن-1111046663.html

الصين‌‏ حول الصراع في الشرق الأوسط: يجب حماية المدنيين وتأمين مسارات الشحن‏

الصين‌‏ حول الصراع في الشرق الأوسط: يجب حماية المدنيين وتأمين مسارات الشحن‏

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، على ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية وضمان سلامة...

وقال وانغ يي، في معرض حديثه عن النزاع في الشرق الأوسط، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني: "يجب عدم استهداف المنشآت المدنية، كالمنشآت العاملة في قطاعات الطاقة والاقتصاد والاستخدام المنزلي، ويجب ضمان سلامة الملاحة".وأوضح وانغ يي دعم الصين لدول الشرق الأوسط في مساعيها لحل النزاع الإقليمي عبر القنوات الدبلوماسية، قائلا: "تدعم الصين مطالب الإمارات المشروعة لضمان الأمن القومي، وتؤيد جهود دول المنطقة (في الشرق الأوسط) لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

