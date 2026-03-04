https://sarabic.ae/20260304/الصين-حول-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يجب-حماية-المدنيين-وتأمين-مسارات-الشحن-1111046663.html
الصين حول الصراع في الشرق الأوسط: يجب حماية المدنيين وتأمين مسارات الشحن
الصين حول الصراع في الشرق الأوسط: يجب حماية المدنيين وتأمين مسارات الشحن
04.03.2026
وقال وانغ يي، في معرض حديثه عن النزاع في الشرق الأوسط، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني: "يجب عدم استهداف المنشآت المدنية، كالمنشآت العاملة في قطاعات الطاقة والاقتصاد والاستخدام المنزلي، ويجب ضمان سلامة الملاحة".وأوضح وانغ يي دعم الصين لدول الشرق الأوسط في مساعيها لحل النزاع الإقليمي عبر القنوات الدبلوماسية، قائلا: "تدعم الصين مطالب الإمارات المشروعة لضمان الأمن القومي، وتؤيد جهود دول المنطقة (في الشرق الأوسط) لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال وانغ يي، في معرض حديثه عن النزاع في الشرق الأوسط، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني: "يجب عدم استهداف المنشآت المدنية، كالمنشآت العاملة في قطاعات الطاقة والاقتصاد والاستخدام المنزلي، ويجب ضمان سلامة الملاحة".
وأكد وانغ يي أن امتداد الحرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي من الطرفين، وقال: "إن امتداد الحرب (في الشرق الأوسط) ليس في مصلحة أي من الطرفين، وأن شعوب المنطقة وحدها هي التي ستتضرر".
وأوضح وانغ يي دعم الصين لدول الشرق الأوسط في مساعيها لحل النزاع الإقليمي عبر القنوات الدبلوماسية، قائلا: "تدعم الصين مطالب الإمارات المشروعة لضمان الأمن القومي، وتؤيد جهود دول المنطقة (في الشرق الأوسط) لحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر
، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.