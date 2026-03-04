https://sarabic.ae/20260304/الكويت-تحظر-صادرات-المواد-الغذائية-وسط-توترات-إقليمية-1111066706.html
الكويت تحظر صادرات المواد الغذائية وسط توترات إقليمية
الكويت تحظر صادرات المواد الغذائية وسط توترات إقليمية
أفادت الهيئة العامة للجمارك الكويتية بأن الكويت حظرت تصدير المواد الغذائية في ظل الوضع الإقليمي الراهن. 04.03.2026
وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "أصدرت إدارة الجمارك تعليمات جمركية عاجلة لجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية لحظر تصدير جميع المنتجات الغذائية".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقالت الإدارة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "أصدرت إدارة الجمارك تعليمات جمركية عاجلة لجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية لحظر تصدير جميع المنتجات الغذائية".
وبحسب البيان، فقد تم اتخاذ القرار لضمان الأمن الغذائي للبلاد واستقرار السوق المحلية.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.