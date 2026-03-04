https://sarabic.ae/20260304/باحث-اقتصادي-سعر-برميل-النفط-قد-يصل-إلى-150-دولارا-إن-لم-يتم-حل-الأزمة-في-الأيام-المقبلة--1111044497.html
باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة
باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
تطرق الاكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور مازن عبود، إلى مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه "كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:56+0000
2026-03-04T14:56+0000
2026-03-04T14:56+0000
إيران
أخبار إيران
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761710_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_26c1429289525c39354e0c4ce4c6c36b.png
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف عبود أن "سعر برميل النفط قد يصل إلى 120 دولار وحتى 150 دولار إن لم يتم حل الأزمة في غضون الأيام المقبلة"، معتبرا أنه "في حال امتدت الحرب لأكثر من أسبوعين ستكون بمثابة كارثة على الاقتصاد العالمي، بحيث ستؤدي إلى معدلات تضخم مترافقة بالركود"، قائلا: "كل زيادة 10% ستؤدي إلى 0.5 % بالتضخم بالأسواق".وعن مدى انعكاس خفض العراق لإنتاجه من النفط على الأسعار، بيّن الباحث الاقتصادي أن "ذلك سيؤدي إلى المزيد من الضغط على سوق النفط العالمي والاقتصادات وعلى الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "الموضوع حساس للغاية ومن هنا الأزمة لا يمكن لها أن تستمر".ورأى عبود أن "من يتحكم في أسعار النفط، الذي يتحكم في المضائق ومخزون النفط ومن يمتلك سلاح العقوبات لتشريع هذا المخزون للقول بأن هذا المخزون غير شرعي واليوم المعركة التي حصلت لها مفاعيل اقتصادية ضخمة"، مشيرًا إلى أنه " بعد فنزويلا، الولايات المتحدة تضع يدها على النفط الإيراني، فتكون بذلك قد تحكمت بغالبية مصادر النفط في العالم".وتابع الخبير الإقتصادي: "الولايات المتحدة الأمريكية قد تحسم المعركة في القريب العاجل أو ستجد حلولا أخرى لإعادة تثبيت السوق"، مضيفًا: "اليوم نتيجة هذه الصراعات يمكن القول إن منظمة "أوبك" قد انتهت والقرار هو قرار أمريكي إلى حد كبير وهي من يتحكم بسوق النفط العالمي"، لافتًا إلى أن "ما جرى بمثابة إنذار مبكر لضرورة البحث عن مصادر أخرى للنفط ومصادر أخرى للطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة في حال توفر التمويل اللازم لذلك".خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260304/لواء-سعودي-متقاعد-الحرب-لن-تطول-والخليج-مستقر-وآمن-رغم-التصعيد-1111043597.html
https://sarabic.ae/20260304/خبير-اقتصادي-ليبي-لـسبوتنيك-حرب-الخليج-وارتفاع-أسعار-النفط-فرص-وتحديات-للاقتصاد-الليبي-1111043413.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761710_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e05c5c56fde7a17ad034e2fa64fef58d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة
حصري
تطرق الاكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور مازن عبود، إلى مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه "كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار النفط".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف عبود أن "سعر برميل النفط قد يصل إلى 120 دولار وحتى 150 دولار إن لم يتم حل الأزمة في غضون الأيام المقبلة"، معتبرا أنه "في حال امتدت الحرب لأكثر من أسبوعين ستكون بمثابة كارثة على الاقتصاد العالمي، بحيث ستؤدي إلى معدلات تضخم مترافقة بالركود"، قائلا: "كل زيادة 10% ستؤدي إلى 0.5 % بالتضخم بالأسواق".
وأكد عبود أن "منطقة الشرق الأوسط هي ركيزة في أمن الطاقة العالمي"، موضحًا أن "مضيق هرمز يشكل 20% من النقل البحري، وأن قناة السويس ستتأثر لارتباطها بالمضيق".
وعن مدى انعكاس خفض العراق لإنتاجه من النفط على الأسعار، بيّن الباحث الاقتصادي أن "ذلك سيؤدي إلى المزيد من الضغط على سوق النفط العالمي والاقتصادات وعلى الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "الموضوع حساس للغاية ومن هنا الأزمة لا يمكن لها أن تستمر".
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "الحرب ستحسم باتجاه أو بآخر، أو سيتم الاعتماد على تسوية دبلوماسية، لأن الأسواق العالمية لا تستطيع تحمل هذا النوع من الصدمات الجيو- استراتيجية، التي ستؤدي إلى تصدع الكثير من الأنظمة والكثير من الأسواق ومن ضمنها الأسواق الأوروبية".
ورأى عبود أن "من يتحكم في أسعار النفط، الذي يتحكم في المضائق ومخزون النفط ومن يمتلك سلاح العقوبات لتشريع هذا المخزون للقول بأن هذا المخزون غير شرعي واليوم المعركة التي حصلت لها مفاعيل اقتصادية ضخمة"، مشيرًا إلى أنه " بعد فنزويلا، الولايات المتحدة تضع يدها على النفط الإيراني، فتكون بذلك قد تحكمت بغالبية مصادر النفط في العالم".
وتابع الخبير الإقتصادي: "الولايات المتحدة الأمريكية قد تحسم المعركة في القريب العاجل أو ستجد حلولا أخرى لإعادة تثبيت السوق"، مضيفًا: "اليوم نتيجة هذه الصراعات يمكن القول إن منظمة "أوبك" قد انتهت والقرار هو قرار أمريكي إلى حد كبير وهي من يتحكم بسوق النفط العالمي"، لافتًا إلى أن "ما جرى بمثابة إنذار مبكر لضرورة البحث عن مصادر أخرى للنفط ومصادر أخرى للطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة في حال توفر التمويل اللازم لذلك".