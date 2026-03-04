باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/باحث-اقتصادي-سعر-برميل-النفط-قد-يصل-إلى-150-دولارا-إن-لم-يتم-حل-الأزمة-في-الأيام-المقبلة--1111044497.html
باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة
باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
تطرق الاكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور مازن عبود، إلى مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه "كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:56+0000
2026-03-04T14:56+0000
إيران
أخبار إيران
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761710_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_26c1429289525c39354e0c4ce4c6c36b.png
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف عبود أن "سعر برميل النفط قد يصل إلى 120 دولار وحتى 150 دولار إن لم يتم حل الأزمة في غضون الأيام المقبلة"، معتبرا أنه "في حال امتدت الحرب لأكثر من أسبوعين ستكون بمثابة كارثة على الاقتصاد العالمي، بحيث ستؤدي إلى معدلات تضخم مترافقة بالركود"، قائلا: "كل زيادة 10% ستؤدي إلى 0.5 % بالتضخم بالأسواق".وعن مدى انعكاس خفض العراق لإنتاجه من النفط على الأسعار، بيّن الباحث الاقتصادي أن "ذلك سيؤدي إلى المزيد من الضغط على سوق النفط العالمي والاقتصادات وعلى الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "الموضوع حساس للغاية ومن هنا الأزمة لا يمكن لها أن تستمر".ورأى عبود أن "من يتحكم في أسعار النفط، الذي يتحكم في المضائق ومخزون النفط ومن يمتلك سلاح العقوبات لتشريع هذا المخزون للقول بأن هذا المخزون غير شرعي واليوم المعركة التي حصلت لها مفاعيل اقتصادية ضخمة"، مشيرًا إلى أنه " بعد فنزويلا، الولايات المتحدة تضع يدها على النفط الإيراني، فتكون بذلك قد تحكمت بغالبية مصادر النفط في العالم".وتابع الخبير الإقتصادي: "الولايات المتحدة الأمريكية قد تحسم المعركة في القريب العاجل أو ستجد حلولا أخرى لإعادة تثبيت السوق"، مضيفًا: "اليوم نتيجة هذه الصراعات يمكن القول إن منظمة "أوبك" قد انتهت والقرار هو قرار أمريكي إلى حد كبير وهي من يتحكم بسوق النفط العالمي"، لافتًا إلى أن "ما جرى بمثابة إنذار مبكر لضرورة البحث عن مصادر أخرى للنفط ومصادر أخرى للطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة في حال توفر التمويل اللازم لذلك".خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260304/لواء-سعودي-متقاعد-الحرب-لن-تطول-والخليج-مستقر-وآمن-رغم-التصعيد-1111043597.html
https://sarabic.ae/20260304/خبير-اقتصادي-ليبي-لـسبوتنيك-حرب-الخليج-وارتفاع-أسعار-النفط-فرص-وتحديات-للاقتصاد-الليبي-1111043413.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761710_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e05c5c56fde7a17ad034e2fa64fef58d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث اقتصادي: سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولارا إن لم يتم حل الأزمة في الأيام المقبلة

14:56 GMT 04.03.2026
© Sputnikحركة أسعار النفط والغاز
حركة أسعار النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تطرق الاكاديمي والباحث الاقتصادي، الدكتور مازن عبود، إلى مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه "كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار النفط".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف عبود أن "سعر برميل النفط قد يصل إلى 120 دولار وحتى 150 دولار إن لم يتم حل الأزمة في غضون الأيام المقبلة"، معتبرا أنه "في حال امتدت الحرب لأكثر من أسبوعين ستكون بمثابة كارثة على الاقتصاد العالمي، بحيث ستؤدي إلى معدلات تضخم مترافقة بالركود"، قائلا: "كل زيادة 10% ستؤدي إلى 0.5 % بالتضخم بالأسواق".

وأكد عبود أن "منطقة الشرق الأوسط هي ركيزة في أمن الطاقة العالمي"، موضحًا أن "مضيق هرمز يشكل 20% من النقل البحري، وأن قناة السويس ستتأثر لارتباطها بالمضيق".

اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني - المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
لواء سعودي متقاعد: الحرب لن تطول والخليج مستقر وآمن رغم التصعيد
14:29 GMT
وعن مدى انعكاس خفض العراق لإنتاجه من النفط على الأسعار، بيّن الباحث الاقتصادي أن "ذلك سيؤدي إلى المزيد من الضغط على سوق النفط العالمي والاقتصادات وعلى الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "الموضوع حساس للغاية ومن هنا الأزمة لا يمكن لها أن تستمر".

وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن "الحرب ستحسم باتجاه أو بآخر، أو سيتم الاعتماد على تسوية دبلوماسية، لأن الأسواق العالمية لا تستطيع تحمل هذا النوع من الصدمات الجيو- استراتيجية، التي ستؤدي إلى تصدع الكثير من الأنظمة والكثير من الأسواق ومن ضمنها الأسواق الأوروبية".

أبراج طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
خبير اقتصادي ليبي لـ"سبوتنيك": حرب الخليج وارتفاع أسعار النفط فرص وتحديات للاقتصاد الليبي
14:28 GMT
ورأى عبود أن "من يتحكم في أسعار النفط، الذي يتحكم في المضائق ومخزون النفط ومن يمتلك سلاح العقوبات لتشريع هذا المخزون للقول بأن هذا المخزون غير شرعي واليوم المعركة التي حصلت لها مفاعيل اقتصادية ضخمة"، مشيرًا إلى أنه " بعد فنزويلا، الولايات المتحدة تضع يدها على النفط الإيراني، فتكون بذلك قد تحكمت بغالبية مصادر النفط في العالم".
وتابع الخبير الإقتصادي: "الولايات المتحدة الأمريكية قد تحسم المعركة في القريب العاجل أو ستجد حلولا أخرى لإعادة تثبيت السوق"، مضيفًا: "اليوم نتيجة هذه الصراعات يمكن القول إن منظمة "أوبك" قد انتهت والقرار هو قرار أمريكي إلى حد كبير وهي من يتحكم بسوق النفط العالمي"، لافتًا إلى أن "ما جرى بمثابة إنذار مبكر لضرورة البحث عن مصادر أخرى للنفط ومصادر أخرى للطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة في حال توفر التمويل اللازم لذلك".
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала