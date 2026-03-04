خبير اقتصادي ليبي لـ"سبوتنيك": حرب الخليج وارتفاع أسعار النفط فرص وتحديات للاقتصاد الليبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
خبير اقتصادي ليبي لـ"سبوتنيك": حرب الخليج وارتفاع أسعار النفط فرص وتحديات للاقتصاد الليبي
سبوتنيك عربي
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن "حرب الخليج" سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذه... 04.03.2026
وأوضح الشريف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحرب لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي بل تشمل التأثير السياسي في المنطقة وما يترتب على عدم الاستقرار من مشاكل وانعكاسات اقتصادية على العالم أجمع". وأشار إلى أن "مضيق هرمز يمر منه أكثر من 20 بالمئة من النفط العالمي، ما يجعل أي توتر في المنطقة له تأثير كبير على إمدادات الطاقة مما يرفع أسعارها عالميًا". من جهة أخرى يرى الشريف أن "ليبيا قد تستفيد جزئيًا من ارتفاع أسعار النفط كونها بعيدة جغرافيًا عن مناطق النزاع، ما يجعل نفطها أقل تكلفة من حيث المخاطر والتأمين وبالتالي يمنح الدولة فرصة لتحقيق عوائد مالية كبيرة وتحسين موازناتها المالية، إلا أن الاقتصاد الليبي يبقى مكشوفًا إذ يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير السلع في السوق المحلي، ما يعني أن ارتفاع التكاليف العالمية سيرفع تكلفة الاستيراد وقد يقلل من حجم الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط".وأضاف الشريف أن انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الليبي يعتمد على كيفية إدارة العوائد الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ليبيا تواجه تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي والإداري والمؤسسي وهو ما يؤثر على كفاءة إدارة الموارد والإيرادات العامة، والسؤال المطروح هو هل ستستخدم هذه العوائد بشكل رشيد لمعالجة العجز في الميزان التجاري والميزانية العامة والدين العام وهل ستوجه نحو مشاريع إنتاجية حقيقية أم ستذهب إلى مصروفات استهلاكية لا تنعكس على مستوى معيشة المواطن. وختم الشريف بالقول إن "الأمل يكمن أولًا في انتهاء الحرب واستقرار الوضع الإقليمي وثانيًا في استخدام أي عوائد مالية تحققها ليبيا بشكل مثمر وفعّال حتى لا تضيع الفائدة المحتملة بينما تتحمل البلاد التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد والمشاكل الأخرى الناجمة عن الحرب".موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780675_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d175b97d073c6158e22da1c82d35bbdf.jpg
خبير اقتصادي ليبي لـ"سبوتنيك": حرب الخليج وارتفاع أسعار النفط فرص وتحديات للاقتصاد الليبي

14:28 GMT 04.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYأبراج طرابلس - ليبيا
أبراج طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
حصري
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن "حرب الخليج" سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط والغاز، مشيرًا إلى أن هذه الحرب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
وأوضح الشريف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحرب لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي بل تشمل التأثير السياسي في المنطقة وما يترتب على عدم الاستقرار من مشاكل وانعكاسات اقتصادية على العالم أجمع".
وأشار إلى أن "مضيق هرمز يمر منه أكثر من 20 بالمئة من النفط العالمي، ما يجعل أي توتر في المنطقة له تأثير كبير على إمدادات الطاقة مما يرفع أسعارها عالميًا".

وأضاف الشريف أن "استمرار ارتفاع الأسعار يعتمد على استمرار الحرب وأنه في حال توسعت المواجهات لتشمل مضيق باب المندب، فقد تضطر السفن إلى التحول عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكلفة النقل والتأمين وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا".

من جهة أخرى يرى الشريف أن "ليبيا قد تستفيد جزئيًا من ارتفاع أسعار النفط كونها بعيدة جغرافيًا عن مناطق النزاع، ما يجعل نفطها أقل تكلفة من حيث المخاطر والتأمين وبالتالي يمنح الدولة فرصة لتحقيق عوائد مالية كبيرة وتحسين موازناتها المالية، إلا أن الاقتصاد الليبي يبقى مكشوفًا إذ يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير السلع في السوق المحلي، ما يعني أن ارتفاع التكاليف العالمية سيرفع تكلفة الاستيراد وقد يقلل من حجم الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط".
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
انعكاسات الحرب ضد إيران... ما التداعيات المحتملة على الاقتصاد والاستقرار في ليبيا؟
2 مارس, 16:48 GMT
وأضاف الشريف أن انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الليبي يعتمد على كيفية إدارة العوائد الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ليبيا تواجه تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي والإداري والمؤسسي وهو ما يؤثر على كفاءة إدارة الموارد والإيرادات العامة، والسؤال المطروح هو هل ستستخدم هذه العوائد بشكل رشيد لمعالجة العجز في الميزان التجاري والميزانية العامة والدين العام وهل ستوجه نحو مشاريع إنتاجية حقيقية أم ستذهب إلى مصروفات استهلاكية لا تنعكس على مستوى معيشة المواطن.

وحذر الشريف من أنه في حال لم تنعكس هذه العوائد على تحسين سعر صرف الدينار الليبي وخفض معدلات التضخم وتوفير السلع للمواطنين، فإن الأثر الإيجابي سيكون محدودًا، بينما سيشعر المواطن بارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة التضخم العالمي وتعطل سلاسل الإمداد.

وختم الشريف بالقول إن "الأمل يكمن أولًا في انتهاء الحرب واستقرار الوضع الإقليمي وثانيًا في استخدام أي عوائد مالية تحققها ليبيا بشكل مثمر وفعّال حتى لا تضيع الفائدة المحتملة بينما تتحمل البلاد التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد والمشاكل الأخرى الناجمة عن الحرب".
