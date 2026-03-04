https://sarabic.ae/20260304/خبير-اقتصادي-ليبي-لـسبوتنيك-حرب-الخليج-وارتفاع-أسعار-النفط-فرص-وتحديات-للاقتصاد-الليبي-1111043413.html

خبير اقتصادي ليبي لـ"سبوتنيك": حرب الخليج وارتفاع أسعار النفط فرص وتحديات للاقتصاد الليبي

خبير اقتصادي ليبي لـ"سبوتنيك": حرب الخليج وارتفاع أسعار النفط فرص وتحديات للاقتصاد الليبي

04.03.2026

وأوضح الشريف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحرب لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي بل تشمل التأثير السياسي في المنطقة وما يترتب على عدم الاستقرار من مشاكل وانعكاسات اقتصادية على العالم أجمع". وأشار إلى أن "مضيق هرمز يمر منه أكثر من 20 بالمئة من النفط العالمي، ما يجعل أي توتر في المنطقة له تأثير كبير على إمدادات الطاقة مما يرفع أسعارها عالميًا". من جهة أخرى يرى الشريف أن "ليبيا قد تستفيد جزئيًا من ارتفاع أسعار النفط كونها بعيدة جغرافيًا عن مناطق النزاع، ما يجعل نفطها أقل تكلفة من حيث المخاطر والتأمين وبالتالي يمنح الدولة فرصة لتحقيق عوائد مالية كبيرة وتحسين موازناتها المالية، إلا أن الاقتصاد الليبي يبقى مكشوفًا إذ يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير السلع في السوق المحلي، ما يعني أن ارتفاع التكاليف العالمية سيرفع تكلفة الاستيراد وقد يقلل من حجم الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط".وأضاف الشريف أن انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الليبي يعتمد على كيفية إدارة العوائد الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ليبيا تواجه تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي والإداري والمؤسسي وهو ما يؤثر على كفاءة إدارة الموارد والإيرادات العامة، والسؤال المطروح هو هل ستستخدم هذه العوائد بشكل رشيد لمعالجة العجز في الميزان التجاري والميزانية العامة والدين العام وهل ستوجه نحو مشاريع إنتاجية حقيقية أم ستذهب إلى مصروفات استهلاكية لا تنعكس على مستوى معيشة المواطن. وختم الشريف بالقول إن "الأمل يكمن أولًا في انتهاء الحرب واستقرار الوضع الإقليمي وثانيًا في استخدام أي عوائد مالية تحققها ليبيا بشكل مثمر وفعّال حتى لا تضيع الفائدة المحتملة بينما تتحمل البلاد التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد والمشاكل الأخرى الناجمة عن الحرب".موسكو: انطلقت من ليبيا... زوارق أوكرانية مسيرة تشن هجوما على ناقلة غاز روسية قرب مالطا

