باحث في المركز العربي الأوروبي: الأوروبيون يريدون ردع الحرب عنهم لعدم قدرتهم على المجابهة

باحث في المركز العربي الأوروبي: الأوروبيون يريدون ردع الحرب عنهم لعدم قدرتهم على المجابهة

علق الباحث في المركز العربي الأوروبي للبحوث السياسية من لندن، الدكتور طالب العواد، على الموقف الأوروبي من الحرب على إيران

وقال العواد، وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن الوضع صعب جد إذا استمرت هذه الحالة، خاصة أن الاقتصاد الأوروبي يعيش أزمة كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "موقف إسبانيا منسجم مع إرادة الشعب الاسباني، وهذه المسألة تؤثر بشكل كبير".وحول ما إذا كانت هذه الحرب في المنطقة ستصل إلى قلب أوروبا، أكد أن "هذا الاحتمال بعيد في الوقت الراهن"، موضحا أن "أي توسع لرقعة الحرب على أوروبا لن تكون الأخيرة بمنع عن الصواريخ الايرانية ولا عن وجود الفعل الإيراني"، مشيرا إلى أن "الاوروبيين الآن حذرين جدا، المسألة الاساسية بالنسبة لهم ردع هذه الحرب عن أوروبا لأنها غير قادرة على المجابهة في هذه المرحلة".وكشف أنه "في حال قطع الحوثيون في اليمن "باب المندب"، ستعاني أوروبا بشكل كبير، خاصة أن 40% من اقتصاديات أوروبا تمر عبره"، معتبرا أن "أوروبا من الممكن أن تدخل الحرب فقط من خلال التجييش الإعلامي، لأنهم لا يملكون القدرة والامكانيات على الدخول في حرب طويلة لا أحد يعرف نتائجها لغاية الآن، خاصة أن ايران متمكنة عسكريا ولم ترفع الراية البيضاء". وأشار الباحث، إلى أن "الولايات المتحدة واسرائيل تريدان بناء علاقات جديدة أو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد والكعكة كلها ستذهب بين إسرائيل والولايات المتحدة"، كاشفا أن "إرسال ماكرون حاملة الطائرات شارل ديغول للمنطقة، للقول أنه يريد جزءا من الكعكة"، معتبرا أنه "من الصعب بناء عالم جديد في المنطقة".وعن ما إذا كان هناك دخول للناتو على خط المواجهة الحاصلة في الشرق الأوسط، قال العواد: "لا أعتقد ذلك لأن تركيا أيضا تعرف بشكل جلي وواضح أنه بعد هذه المعركة مع ايران ستكون تركيا ضمن توجهات الولايات المتحدة واسرائيل لتفكيكها".

