باحث في المركز العربي الأوروبي: الأوروبيون يريدون ردع الحرب عنهم لعدم قدرتهم على المجابهة

علق الباحث في المركز العربي الأوروبي للبحوث السياسية من لندن، الدكتور طالب العواد، على الموقف الأوروبي من الحرب على إيران، لافتا الى "وجود انقسام واضح المعالم من خلال تحركات الأوروبيين بشكل عام".
وقال العواد، وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن الوضع صعب جد إذا استمرت هذه الحالة، خاصة أن الاقتصاد الأوروبي يعيش أزمة كبيرة جدا"، لافتا إلى أن "موقف إسبانيا منسجم مع إرادة الشعب الاسباني، وهذه المسألة تؤثر بشكل كبير".
وأضاف: "الوضع الأوروبي غير منسجم حتى مع الإرادة الأمريكية"، لافتا إلى أن "زيارة المستشار الألماني إلى الولايات المتحدة ليست لإيقاف الحرب بقدر ما هي لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا".
أضرار في مبنى سكني نتيجة الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
صحفية لـ"سبوتنيك": طهران تشهد مزيحا من الحزن والغضب وتضامنا شعبيا في مواجهة التصعيد
16:12 GMT
وحول ما إذا كانت هذه الحرب في المنطقة ستصل إلى قلب أوروبا، أكد أن "هذا الاحتمال بعيد في الوقت الراهن"، موضحا أن "أي توسع لرقعة الحرب على أوروبا لن تكون الأخيرة بمنع عن الصواريخ الايرانية ولا عن وجود الفعل الإيراني"، مشيرا إلى أن "الاوروبيين الآن حذرين جدا، المسألة الاساسية بالنسبة لهم ردع هذه الحرب عن أوروبا لأنها غير قادرة على المجابهة في هذه المرحلة".

وفي ما يتعلق بإمكانيات أوروبا، قال العواد: "أوروبا تعيش أزمة جدا مستفحلة، فكيف تحرق جيوشها وهناك أزمة اقتصادية"، كاشفا أن "أوروبا ستعاني بشكل كبير إذا استمرت أسعار النفط بالارتفاع، رغم وجود احتياطيات كبيرة لدى أوروبا بخصوص الطاقة"، مضيفا أن "الجميع يسعى لردع هذه الحرب بشكل وبآخر من اجل الحفاظ على الاقتصاد العالمي الذي هو الآن يمر بأزمة".

وكشف أنه "في حال قطع الحوثيون في اليمن "باب المندب"، ستعاني أوروبا بشكل كبير، خاصة أن 40% من اقتصاديات أوروبا تمر عبره"، معتبرا أن "أوروبا من الممكن أن تدخل الحرب فقط من خلال التجييش الإعلامي، لأنهم لا يملكون القدرة والامكانيات على الدخول في حرب طويلة لا أحد يعرف نتائجها لغاية الآن، خاصة أن ايران متمكنة عسكريا ولم ترفع الراية البيضاء".
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال خامنئي سيكلف ثمنا باهظا والقصة لم تنته بعد
15:56 GMT
وأشار الباحث، إلى أن "الولايات المتحدة واسرائيل تريدان بناء علاقات جديدة أو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد والكعكة كلها ستذهب بين إسرائيل والولايات المتحدة"، كاشفا أن "إرسال ماكرون حاملة الطائرات شارل ديغول للمنطقة، للقول أنه يريد جزءا من الكعكة"، معتبرا أنه "من الصعب بناء عالم جديد في المنطقة".
وعن ما إذا كان هناك دخول للناتو على خط المواجهة الحاصلة في الشرق الأوسط، قال العواد: "لا أعتقد ذلك لأن تركيا أيضا تعرف بشكل جلي وواضح أنه بعد هذه المعركة مع ايران ستكون تركيا ضمن توجهات الولايات المتحدة واسرائيل لتفكيكها".
