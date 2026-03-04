https://sarabic.ae/20260304/ترامب-أمريكا-تبلي-بلاء-حسنا-للغاية-في-عمليتها-بإيران-1111067316.html

ترامب: أمريكا تبلي بلاء حسنا للغاية في عمليتها بإيران

ترامب: أمريكا تبلي بلاء حسنا للغاية في عمليتها بإيران

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق نجاحا باهرا في حملتها العسكرية ضد إيران. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في معرض حديثه عن التقدم المحرز في الهجوم على إيران: "سألني أحدهم عن تقييمي للهجوم على مقياس من 1 إلى 10، فأجبت: 15 تقريباً. وسنواصل القيام بذلك".وتابع: "يتم القضاء على الصواريخ ومنصاتها في إيران بشكل سريع، القيادة الإيرانية تبخرت سريعا".وأضاف: "ما حصل في إيران شكل دمارا شاملا لقدرات إيران النووية، وكل من يرغب في أن يصبح قائدا في إيران ينتهي به المطاف ميتا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

