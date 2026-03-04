عربي
تركيا تستعد لتدفق محتمل للمهاجرين من إيران
تركيا تستعد لتدفق محتمل للمهاجرين من إيران
سبوتنيك عربي
قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الأربعاء، إن تركيا وضعت خططًا للتعامل مع أي تدفق محتمل للفارين من الحرب في الجارة إيران، بما يشمل استعدادات لإقامة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف تشيفتشي أنه لا توجد حاليًا أي تحركات غير عادية عند البوابات الحدودية الثلاث على الحدود الإيرانية التركية.وفي تصريح له في أنقرة، قال الوزير إن السلطات وضعت ثلاث خطط طوارئ: التعامل مع أي تدفق محتمل للمهاجرين على الجانب الإيراني من الحدود؛ إنشاء مناطق عازلة على الحدود إذا تعذر وقف الحركة؛ والسماح للأشخاص بالدخول إلى تركيا تحت رقابة.وأضاف أن تركيا أعدت قدرات أولية لاستضافة ما يصل إلى 90 ألف شخص في حالة حدوث تدفق مفاجئ، بما في ذلك مخيمات ومواقع إقامة مؤقتة.وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الأربعاء، إن تركيا وضعت خططًا للتعامل مع أي تدفق محتمل للفارين من الحرب في الجارة إيران، بما يشمل استعدادات لإقامة مناطق عازلة على الحدود وأماكن مخيمات.
وأضاف تشيفتشي أنه لا توجد حاليًا أي تحركات غير عادية عند البوابات الحدودية الثلاث على الحدود الإيرانية التركية.
أزمة الرواتب تضرب موظفي كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
طهران تنفي دخول مسلحين إلى إيران عبر الحدود مع إقليم كردستان العراق
22:38 GMT
وفي تصريح له في أنقرة، قال الوزير إن السلطات وضعت ثلاث خطط طوارئ: التعامل مع أي تدفق محتمل للمهاجرين على الجانب الإيراني من الحدود؛ إنشاء مناطق عازلة على الحدود إذا تعذر وقف الحركة؛ والسماح للأشخاص بالدخول إلى تركيا تحت رقابة.
وأضاف أن تركيا أعدت قدرات أولية لاستضافة ما يصل إلى 90 ألف شخص في حالة حدوث تدفق مفاجئ، بما في ذلك مخيمات ومواقع إقامة مؤقتة.
وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.
وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
