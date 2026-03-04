https://sarabic.ae/20260304/تركيا-تستعد-لتدفق-محتمل-للمهاجرين-من-إيران-1111070493.html
تركيا تستعد لتدفق محتمل للمهاجرين من إيران
تركيا تستعد لتدفق محتمل للمهاجرين من إيران
قال وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، الأربعاء، إن تركيا وضعت خططًا للتعامل مع أي تدفق محتمل للفارين من الحرب في الجارة إيران، بما يشمل استعدادات لإقامة...
وأضاف تشيفتشي أنه لا توجد حاليًا أي تحركات غير عادية عند البوابات الحدودية الثلاث على الحدود الإيرانية التركية.وفي تصريح له في أنقرة، قال الوزير إن السلطات وضعت ثلاث خطط طوارئ: التعامل مع أي تدفق محتمل للمهاجرين على الجانب الإيراني من الحدود؛ إنشاء مناطق عازلة على الحدود إذا تعذر وقف الحركة؛ والسماح للأشخاص بالدخول إلى تركيا تحت رقابة.وأضاف أن تركيا أعدت قدرات أولية لاستضافة ما يصل إلى 90 ألف شخص في حالة حدوث تدفق مفاجئ، بما في ذلك مخيمات ومواقع إقامة مؤقتة.وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
