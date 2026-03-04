عربي
سيرلانكا تعلن العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية
سيرلانكا تعلن العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية
صرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.
إيران
أخبار إيران
وقال هيماشاندرا في تصريح صحفي: "تم انتشال نحو 80 جثة بالفعل من السفينة البحرية الإيرانية "آيريس دينا"، التي غرقت قبالة سواحل سريلانكا بعد هجوم شنته غواصة عسكرية أمريكية".وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية السريلانكي، فيجيتا هيراث، بأن القوات البحرية والجوية للجزيرة قدمت المساعدة للسفينة البحرية الإيرانية الغارقة، وتم إرسال ما لا يقل عن 30 شخصا من على متنها إلى مستشفى في الجزيرة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ 28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
صرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.
وقال هيماشاندرا في تصريح صحفي: "تم انتشال نحو 80 جثة بالفعل من السفينة البحرية الإيرانية "آيريس دينا"، التي غرقت قبالة سواحل سريلانكا بعد هجوم شنته غواصة عسكرية أمريكية".

وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت متجهة عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".

إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
14:16 GMT
وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية السريلانكي، فيجيتا هيراث، بأن القوات البحرية والجوية للجزيرة قدمت المساعدة للسفينة البحرية الإيرانية الغارقة، وتم إرسال ما لا يقل عن 30 شخصا من على متنها إلى مستشفى في الجزيرة.

وكانت وسائل إعلام غربية ذكرت أن الفرقاطة الإيرانية "آيريس دينا"، التي كان على متنها نحو 180 فردا من الطاقم، غرقت على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب سريلانكا بعد إرسالها إشارة استغاثة عند الفجر، ما أسفر عن فقدان 101 بحار على الأقل وإصابة 78 آخرين.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ 28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يحذر من انهيار البنى التحتية في المنطقة بسبب "خداع أمريكا"
13:52 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
