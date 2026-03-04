https://sarabic.ae/20260304/كيم-جونج-أون-يشرف-على-تجربة-صاروخية-من-مدمرة-بحرية-1111071129.html
زار زعيم كيم جونغ أون، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مدمرة تزن خمسة آلاف طن وأشرف على تجربة صاروخية، وشدد على ضرورة أن تتمتع البحرية "بقدرة هجومية قوية".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله في حوض بناء السفن في نامبو، اليوم الخميس: "يجب أن نبني كل عام خلال فترة الخطة الخمسية الجديدة قطعتين حربيتين سطحيتين من هذا الطراز أو من طراز أعلى".ووفقًا للوكالة، فقد أشرف على اختبار إطلاق "صاروخ كروز استراتيجي" من السفينة، وزار مدمرة أخرى قيد الإنشاء.وعبّر كيم عن رضاه عن التقدم المحرز في التسليح النووي للبحرية.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين، "حلم غير واقعي".
زار زعيم كيم جونغ أون، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مدمرة تزن خمسة آلاف طن وأشرف على تجربة صاروخية، وشدد على ضرورة أن تتمتع البحرية "بقدرة هجومية قوية".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله في حوض بناء السفن في نامبو، اليوم الخميس: "يجب أن نبني كل عام خلال فترة الخطة الخمسية الجديدة قطعتين حربيتين سطحيتين من هذا الطراز أو من طراز أعلى".
24 ديسمبر 2025, 22:33 GMT
ووفقًا للوكالة، فقد أشرف على اختبار إطلاق "صاروخ كروز استراتيجي" من السفينة، وزار مدمرة أخرى قيد الإنشاء.
وعبّر كيم عن رضاه عن التقدم المحرز في التسليح النووي للبحرية.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية
، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين، "حلم غير واقعي".