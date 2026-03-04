عربي
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونج أون يشرف على تجربة صاروخية من مدمرة بحرية
كيم جونج أون يشرف على تجربة صاروخية من مدمرة بحرية
كيم جونج أون يشرف على تجربة صاروخية من مدمرة بحرية
سبوتنيك عربي
زار زعيم كيم جونغ أون، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مدمرة تزن خمسة آلاف طن وأشرف على تجربة صاروخية، وشدد على ضرورة أن تتمتع البحرية "بقدرة هجومية... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T23:55+0000
2026-03-04T23:55+0000
زعيم كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله في حوض بناء السفن في نامبو، اليوم الخميس: "يجب أن نبني كل عام خلال فترة الخطة الخمسية الجديدة قطعتين حربيتين سطحيتين من هذا الطراز أو من طراز أعلى".ووفقًا للوكالة، فقد أشرف على اختبار إطلاق "صاروخ كروز استراتيجي" من السفينة، وزار مدمرة أخرى قيد الإنشاء.وعبّر كيم عن رضاه عن التقدم المحرز في التسليح النووي للبحرية.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين، "حلم غير واقعي".
https://sarabic.ae/20251224/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صاروخ-بعيد-المدى-1108537552.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, اغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج أون يشرف على تجربة صاروخية من مدمرة بحرية

23:55 GMT 04.03.2026
© AP Photo / Alexander Kazakovزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Alexander Kazakov
تابعنا عبر
زار زعيم كيم جونغ أون، رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مدمرة تزن خمسة آلاف طن وأشرف على تجربة صاروخية، وشدد على ضرورة أن تتمتع البحرية "بقدرة هجومية قوية".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله في حوض بناء السفن في نامبو، اليوم الخميس: "يجب أن نبني كل عام خلال فترة الخطة الخمسية الجديدة قطعتين حربيتين سطحيتين من هذا الطراز أو من طراز أعلى".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ بعيد المدى
24 ديسمبر 2025, 22:33 GMT
ووفقًا للوكالة، فقد أشرف على اختبار إطلاق "صاروخ كروز استراتيجي" من السفينة، وزار مدمرة أخرى قيد الإنشاء.
وعبّر كيم عن رضاه عن التقدم المحرز في التسليح النووي للبحرية.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين، "حلم غير واقعي".
