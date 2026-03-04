https://sarabic.ae/20260304/مصر-تنفي-علاقتها-بناقلة-الغاز-التي-تعرضت-لحادث-قبالة-السواحل-الليبية-1111059578.html

مصر تنفي علاقتها بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية

مصر تنفي علاقتها بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية

سبوتنيك عربي

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأربعاء، أي صلة لبلادها بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T18:26+0000

2026-03-04T18:26+0000

2026-03-04T18:26+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg

وأكد مجلس الوزراء المصري على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة البترول تؤكد أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري وغير مرتبطة بأي تعاقدات لتوريد الغاز إلى مصر.وأوضحت الوزارة أن الناقلة غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي مسال إلى مصر، مشددة على أن ما أثير في هذا الشأن عار تماما من الصحة.وناشدت الوزارة المصرية وسائل الإعلام المختلفة وجوب تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظا على المهنية الإعلامية ومنعا لإثارة أي لبس أو بلبلة.وقالت الوزارة في بيان: "في الـ 3 من آذار/مارس، تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" ​​لهجوم بالقرب من المياه الإقليمية لمالطا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وكانت الناقلة تحمل شحنة، تم تخليصها جمركياً وفقاً لجميع اللوائح الدولية، من ميناء مورمانسك".وجاء في بيان الوزارة، بهذا الصدد: "تم تنفيذ الهجوم انطلاقا من سواحل ليبيا بواسطة زوارق أوكرانية مسيّرة".وجاء في بيان الوزارة: "مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي ارتكبت بتواطؤ من سلطات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجب أن لا تمر من دون تقييم من جانب المجتمع الدولي".

https://sarabic.ae/20260304/موسكو-انطلقت-من-ليبيا-زوارق-أوكرانية-مسيرة-تشن-هجوما-على-ناقلة-غاز-روسية-قرب-مالطا-1111024652.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار