عربي
أمساليوم
بث مباشر
مقلب يؤدي لفضيحة... نجل شاه إيران السابق يدعو أوروبا لشن "حملة صليبية" ضد بلاده
مقلب يؤدي لفضيحة... نجل شاه إيران السابق يدعو أوروبا لشن "حملة صليبية" ضد بلاده
مقلب يؤدي لفضيحة... نجل شاه إيران السابق يدعو أوروبا لشن "حملة صليبية" ضد بلاده
إيران
أخبار إيران
وتحدث منفذا المقلب الشهيرين معه مدعين أنهما يمثلان مانفريد ويبر، رئيس أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، عندما سُئل عن كيفية مساعدة أوروبا لولي العهد، صرّح بهلوي، بأن "الخطوات الدبلوماسية ضرورية: الاستيلاء على السفارات وخنق النظام اقتصاديًا".دعم لأوكرانيا وأحلام للعودة إلى الحكموأوضح بهلوي أنه يدعم أوكرانيا علنًا، وأنه قد التقى زيلينسكي، ويُعرّف المصالح الاستراتيجية لإيران "التي يُريدها" بأنها "التقارب مع العالم الغربي، لا مع العالم الشرقي".خدعة تؤدي لفضيحةوقام المؤديان بالخدعة، بتنفيذ مشهد غريب، حيث لعبا دور "مستشاري المستشار الألماني"، وعرّف أحدهما نفسه باسم أدولف. (كناية عن هتلر) أمام الكاميرا.وعلى الرغم من سخافة الموقف، لم يفطن بهلوي للموقف، رغم أن المؤدي أدولف قال إن جده كان عميلاً ألمانياً في طهران عام 1943.وجدد بهلوي عرض رؤيته للمستقبل قائلاً: "بمجرد انهيار النظام نهائياً، سنكون على أهبة الاستعداد لملء الفراغ".ووفقاً له، فإن توليه السلطة سيحظى بالترحيب في إسرائيل أيضاً: "لقد تحدثت مع مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، لدينا حوار مثمر للغاية، والطريقة التي ينظر بها الشعب الإيراني إلى هذا الأمر جذابة للغاية، ففي كل مظاهرة، غالباً ما ترى العلم الإسرائيلي بجانب العلم الإيراني".تركيا: أنظمة الناتو تعترض صاروخا باليستيا إيرانيا متجها نحو مجالنا الجوي
مقلب يؤدي لفضيحة... نجل شاه إيران السابق يدعو أوروبا لشن "حملة صليبية" ضد بلاده

14:40 GMT 04.03.2026
© Photo / Social Media Imagesرضا بهلوي نجل شاه إيران الأخير
رضا بهلوي نجل شاه إيران الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
تعرض رضا بهلوي، ابن شاه إيران الأخير، لمقلب ساخر، تحول إلى "فضيحة"، حيث قام منفذا المقالب "فوفان" و"ليكسوس"، بإيهامه أنهما ممثلان عن مستشار ألمانيا فريدريتش ميرتس.
وتحدث منفذا المقلب الشهيرين معه مدعين أنهما يمثلان مانفريد ويبر، رئيس أكبر حزب في البرلمان الأوروبي، عندما سُئل عن كيفية مساعدة أوروبا لولي العهد، صرّح بهلوي، بأن "الخطوات الدبلوماسية ضرورية: الاستيلاء على السفارات وخنق النظام اقتصاديًا".

دعم لأوكرانيا وأحلام للعودة إلى الحكم

وأوضح بهلوي أنه يدعم أوكرانيا علنًا، وأنه قد التقى زيلينسكي، ويُعرّف المصالح الاستراتيجية لإيران "التي يُريدها" بأنها "التقارب مع العالم الغربي، لا مع العالم الشرقي".

خدعة تؤدي لفضيحة

وقام المؤديان بالخدعة، بتنفيذ مشهد غريب، حيث لعبا دور "مستشاري المستشار الألماني"، وعرّف أحدهما نفسه باسم أدولف. (كناية عن هتلر) أمام الكاميرا.
وعلى الرغم من سخافة الموقف، لم يفطن بهلوي للموقف، رغم أن المؤدي أدولف قال إن جده كان عميلاً ألمانياً في طهران عام 1943.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
وزير الدفاع الأمريكي: نسيطر على أجواء ومياه إيران وسنكثف الهجمات بمشاركة إسرائيل
13:44 GMT

وزعم "المستشار" خلال المقلب، بأن ألمانيا مستعدة أيضاً لمهاجمة إيران، وقد استقبل بهلوي هذا الخبر بحماس قائلاً: "لا يقتصر الأمر على الإسرائيليين والأمريكيين فقط، بل يجب على المزيد من الناس الانضمام إلى هذه الحملة الصليبية، وأنا سعيدٌ باتخاذ ألمانيا موقفاً حازماً كهذا".

وجدد بهلوي عرض رؤيته للمستقبل قائلاً: "بمجرد انهيار النظام نهائياً، سنكون على أهبة الاستعداد لملء الفراغ".
ووفقاً له، فإن توليه السلطة سيحظى بالترحيب في إسرائيل أيضاً: "لقد تحدثت مع مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، لدينا حوار مثمر للغاية، والطريقة التي ينظر بها الشعب الإيراني إلى هذا الأمر جذابة للغاية، ففي كل مظاهرة، غالباً ما ترى العلم الإسرائيلي بجانب العلم الإيراني".
تركيا: أنظمة الناتو تعترض صاروخا باليستيا إيرانيا متجها نحو مجالنا الجوي
