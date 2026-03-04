https://sarabic.ae/20260304/نائب-وزير-الحرب-الأمريكي-إدارة-ترامب-ملتزمة-بالكامل-بهدف-إنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1111059900.html

نائب وزير الحرب الأمريكي: إدارة ترامب ملتزمة بالكامل بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا

نائب وزير الحرب الأمريكي: إدارة ترامب ملتزمة بالكامل بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا

صرّح نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بإنهاء الصراع في أوكرانيا. 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال كولبي خلال كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية: "نشارك جميعًا الرئيس (ترامب) رغبته في الوفاء بما أعتبره واجبه الأخلاقي بإنهاء هذه المواجهة المأساوية".وقال: "لا أريد استباق الأحداث قبل اختتام المفاوضات، لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستواصل بوضوح لعب دور بالغ الأهمية".وأشار كولبي إلى أن هذا لا ينطبق على أوكرانيا فحسب، بل على أوروبا ككل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل لاعبًا أساسيًا في ضمان الأمن في القارة.وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.

