نائب وزير الحرب الأمريكي: إدارة ترامب ملتزمة بالكامل بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260304/نائب-وزير-الحرب-الأمريكي-إدارة-ترامب-ملتزمة-بالكامل-بهدف-إنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1111059900.html
نائب وزير الحرب الأمريكي: إدارة ترامب ملتزمة بالكامل بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا
نائب وزير الحرب الأمريكي: إدارة ترامب ملتزمة بالكامل بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بإنهاء الصراع في أوكرانيا. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T18:43+0000
2026-03-04T18:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وقال كولبي خلال كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية: "نشارك جميعًا الرئيس (ترامب) رغبته في الوفاء بما أعتبره واجبه الأخلاقي بإنهاء هذه المواجهة المأساوية".وقال: "لا أريد استباق الأحداث قبل اختتام المفاوضات، لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستواصل بوضوح لعب دور بالغ الأهمية".وأشار كولبي إلى أن هذا لا ينطبق على أوكرانيا فحسب، بل على أوروبا ككل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل لاعبًا أساسيًا في ضمان الأمن في القارة.وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
https://sarabic.ae/20260304/باحث-في-الشأن-الدولي-تداعيات-حرب-إيران-قد-تدفع-أوروبا-إلى-مراجعة-موقفها-من-أوكرانيا--1111032596.html
https://sarabic.ae/20260304/أسعار-الغاز-في-أوكرانيا-ترتفع-بنسبة-20-نتيجة-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1111041802.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

نائب وزير الحرب الأمريكي: إدارة ترامب ملتزمة بالكامل بهدف إنهاء النزاع في أوكرانيا

18:43 GMT 04.03.2026
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية، إلبريدج كولبي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال كولبي خلال كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية: "نشارك جميعًا الرئيس (ترامب) رغبته في الوفاء بما أعتبره واجبه الأخلاقي بإنهاء هذه المواجهة المأساوية".

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلعب دورًا محوريًا في أمن أوكرانيا مستقبلًا، رافضًا الخوض في التفاصيل.

وقال: "لا أريد استباق الأحداث قبل اختتام المفاوضات، لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستواصل بوضوح لعب دور بالغ الأهمية".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
باحث في الشأن الدولي: تداعيات حرب إيران قد تدفع أوروبا إلى مراجعة موقفها من أوكرانيا
11:43 GMT
وأشار كولبي إلى أن هذا لا ينطبق على أوكرانيا فحسب، بل على أوروبا ككل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستظل لاعبًا أساسيًا في ضمان الأمن في القارة.

وعُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط.

غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
أسعار الغاز في أوكرانيا ترتفع بنسبة 20% نتيجة الوضع في الشرق الأوسط
14:14 GMT
وعقب المحادثات، أعلن رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، عن عقد اجتماع جديد قريبًا.
وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، إلى إحراز تقدم في المحادثات.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا مستعدة لمتابعة حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب في قمة ألاسكا.
