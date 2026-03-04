https://sarabic.ae/20260304/باحث-في-الشأن-الدولي-تداعيات-حرب-إيران-قد-تدفع-أوروبا-إلى-مراجعة-موقفها-من-أوكرانيا--1111032596.html

باحث في الشأن الدولي: تداعيات حرب إيران قد تدفع أوروبا إلى مراجعة موقفها من أوكرانيا

باحث في الشأن الدولي: تداعيات حرب إيران قد تدفع أوروبا إلى مراجعة موقفها من أوكرانيا

04.03.2026, سبوتنيك عربي

وأشار شكر، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى "الانعكاسات الاقتصادية للحرب على إيران، ولا سيما لناحية ارتفاع معدلات التضخم، في ظل قدرة إيران على الصمود وعلى التحكم بالممرات المائية"، موضحًا أن "أوروبا قد تتجه إما نحو المشاركة في هذه الحرب لتأمين إمدادات النفط في الشرق الأوسط وتوظيف كل إمكاناتها فيها، أو نحو إنهاء مفاعيل الصراع في أوكرانيا بمزيد من التدخل، بما قد يؤدي إلى تطور الأمور نحو حرب شاملة في القارة الأوروبية، أو إلى تسوية سياسية هدفها حماية الاقتصاد الأوروبي وتأمين حاجاته من الغاز الروسي".وتوقع الباحث اللبناني في الشأن الدولي، أن "يكون لهذه الصراعات، سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، مفاعيل إيجابية على مستوى بنية النظام العالمي". وأضاف: "إذا تمكن الأمريكيون من السيطرة كليا على الشرق الأوسط، فسيتجهون إلى مزيد من الضغوط والتسليح لمحاولة تطويق روسيا، ومن بعدها الصين وباكستان، أو إلى تسوية إذا فشلوا في ذلك". وأكد شكر أن "روسيا انطلاقا من تجربتها وخبرتها بالسياسة الخارجية الأمريكية وبطبيعة صنع القرار فيها، وبحكم موقعها الجيوسياسي، تدرك جيدا الأهداف الأميركية"، مشددا على أن "روسيا تمتلك حصانة سياسية واستراتيجية، وقد تمكنت من تجاوز محطات سابقة، وهي جاهزة لتجاوز نتائج معركة الشرق الأوسط أيضا". وختم شكر حديثه بالقول: "على روسيا الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية، في ظل انشغال الولايات المتحدة واستنزافها في الشرق الأوسط، إضافة إلى الإرباك الأوروبي في ملف الطاقة، من أجل حسم الصراع في أوكرانيا ومع أوروبا، واغتنام الفرصة لحماية أمنها القومي ومجالها الحيوي".

