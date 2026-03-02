خبراء من صربيا يشيرون إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء الوضع في إيران وسياسات الردع الاستباقية

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
خبراء من صربيا يشيرون إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء الوضع في إيران وسياسات الردع الاستباقية
خبراء من صربيا يشيرون إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء الوضع في إيران وسياسات الردع الاستباقية
أشار خبراء استطلعت آراؤهم وكالة "سبوتنيك صربيا"، إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء ما يحصل حاليا في إيران، وتحديدا تصريح ماكرون بشأن زيادة الترسانة النووية...
21:48 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 21:51 GMT 02.03.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
حصري
أشار خبراء استطلعت آراؤهم وكالة "سبوتنيك صربيا"، إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء ما يحصل حاليا في إيران، وتحديدا تصريح ماكرون بشأن زيادة الترسانة النووية الفرنسية وانتهاج سياسة "الردع الاستباقي".
يقول الخبير العسكري ميتار كوفاتش: "تزداد الأمور خطورة إذا نظرنا إلى التقاريرالمتعلقة بخطط أوكرانيا النووية، فضلا عن تطوير مشاريع نووية في ألمانيا. أعتقد أن المملكة المتحدة، وإن كانت تعمل بشكل أكثر سرية، تتعاون مع فرنسا وألمانيا في عدة مشاريع تتعلق بتعزيز التسلح النووي لأوروبا".

وتابع: "من الواضح أنه لا يتم احترام المفاوضات ولا المناقشات، ويتجلى ذلك أيضا في مثال إيران، حيث يتم تبرير العدوان وانتهاكات القانون الدولي ضد دولة عضو في الأمم المتحدة بناءً على تكهنات إعلامية سخيفة".

ويُشير الخبير إلى أن "طهران تُطوّر طاقة نووية سلمية بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة لديها مستقبلا. وقد هوجمت إيران لتغيير نظامها السياسي، لا لأنها تُطوّر قنبلة نووية".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
ماكرون: أمرت بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في ترسانة الجيش الفرنسي
15:44 GMT
ويعتقد الصحفي أندريه ملاكار أن ماكرون يحاول تصوير نفسه على أنه الرجل الذي سيقرر مصير أوروبا.
ويقول المصدرٌ لوكالة "سبوتنيك صربيا": "تعتزم فرنسا توسيع ترسانتها النووية في أنحاء أوروبا، بينما تتعرض إيران للقصف بدعوى أنها تُطوّر برنامجها النووي".
رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: واشنطن أفشلت الاتفاق النووي واستغلت البرنامج السلمي ذريعة للهجوم
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
هل كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجرد غطاء لهجوم مباغت؟
