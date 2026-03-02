https://sarabic.ae/20260302/خبراء-من-صربيا-بشيرون-إلى-نفاق-السياسيين-الأوروبيين-في-ضوء-الوضع-في-إيران-وسياسات-الردع-الاستباقية-1110965373.html

خبراء من صربيا يشيرون إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء الوضع في إيران وسياسات الردع الاستباقية

خبراء من صربيا يشيرون إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء الوضع في إيران وسياسات الردع الاستباقية

سبوتنيك عربي

أشار خبراء استطلعت آراؤهم وكالة "سبوتنيك صربيا"، إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء ما يحصل حاليا في إيران، وتحديدا تصريح ماكرون بشأن زيادة الترسانة النووية... 02.03.2026

يقول الخبير العسكري ميتار كوفاتش: "تزداد الأمور خطورة إذا نظرنا إلى التقاريرالمتعلقة بخطط أوكرانيا النووية، فضلا عن تطوير مشاريع نووية في ألمانيا. أعتقد أن المملكة المتحدة، وإن كانت تعمل بشكل أكثر سرية، تتعاون مع فرنسا وألمانيا في عدة مشاريع تتعلق بتعزيز التسلح النووي لأوروبا". ويُشير الخبير إلى أن "طهران تُطوّر طاقة نووية سلمية بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة لديها مستقبلا. وقد هوجمت إيران لتغيير نظامها السياسي، لا لأنها تُطوّر قنبلة نووية".ويعتقد الصحفي أندريه ملاكار أن ماكرون يحاول تصوير نفسه على أنه الرجل الذي سيقرر مصير أوروبا.ويقول المصدرٌ لوكالة "سبوتنيك صربيا": "تعتزم فرنسا توسيع ترسانتها النووية في أنحاء أوروبا، بينما تتعرض إيران للقصف بدعوى أنها تُطوّر برنامجها النووي".رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: واشنطن أفشلت الاتفاق النووي واستغلت البرنامج السلمي ذريعة للهجوموزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخهل كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجرد غطاء لهجوم مباغت؟

