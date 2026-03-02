https://sarabic.ae/20260302/خبراء-من-صربيا-بشيرون-إلى-نفاق-السياسيين-الأوروبيين-في-ضوء-الوضع-في-إيران-وسياسات-الردع-الاستباقية-1110965373.html
خبراء من صربيا يشيرون إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء الوضع في إيران وسياسات الردع الاستباقية
سبوتنيك عربي
21:48 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 21:51 GMT 02.03.2026)
أشار خبراء استطلعت آراؤهم وكالة "سبوتنيك صربيا"، إلى نفاق السياسيين الأوروبيين في ضوء ما يحصل حاليا في إيران، وتحديدا تصريح ماكرون بشأن زيادة الترسانة النووية الفرنسية وانتهاج سياسة "الردع الاستباقي".
يقول الخبير العسكري ميتار كوفاتش: "تزداد الأمور خطورة إذا نظرنا إلى التقاريرالمتعلقة بخطط أوكرانيا النووية، فضلا عن تطوير مشاريع نووية في ألمانيا. أعتقد أن المملكة المتحدة، وإن كانت تعمل بشكل أكثر سرية، تتعاون مع فرنسا وألمانيا في عدة مشاريع تتعلق بتعزيز التسلح النووي لأوروبا".
وتابع: "من الواضح أنه لا يتم احترام المفاوضات ولا المناقشات، ويتجلى ذلك أيضا في مثال إيران، حيث يتم تبرير العدوان وانتهاكات القانون الدولي ضد دولة عضو في الأمم المتحدة بناءً على تكهنات إعلامية سخيفة".
ويُشير الخبير إلى أن "طهران تُطوّر طاقة نووية سلمية بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة لديها مستقبلا. وقد هوجمت إيران لتغيير نظامها السياسي، لا لأنها تُطوّر قنبلة نووية".
ويعتقد الصحفي أندريه ملاكار أن ماكرون يحاول تصوير نفسه على أنه الرجل الذي سيقرر مصير أوروبا.
ويقول المصدرٌ لوكالة "سبوتنيك صربيا": "تعتزم فرنسا توسيع ترسانتها النووية في أنحاء أوروبا، بينما تتعرض إيران للقصف بدعوى أنها تُطوّر برنامجها النووي".