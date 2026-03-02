https://sarabic.ae/20260302/رسالة-إيرانية-إلى-الأمم-المتحدة-واشنطن-أفشلت-الاتفاق-النووي-واستغلت-البرنامج-السلمي-ذريعة-للهجوم-1110966246.html

رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: واشنطن أفشلت الاتفاق النووي واستغلت البرنامج السلمي ذريعة للهجوم

رسالة إيرانية إلى الأمم المتحدة: واشنطن أفشلت الاتفاق النووي واستغلت البرنامج السلمي ذريعة للهجوم

سبوتنيك عربي

أفاد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيسة الأمم المتحدة ماريانا سبولياريتش، بأن الولايات المتحدة أثبتت مرة أخرى أنها... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T21:32+0000

2026-03-02T21:32+0000

2026-03-02T21:33+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg

وجاء في الرسالة، أن المحادثات كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، لكن الولايات المتحدة استخدمت البرنامج النووي الإيراني السلمي ذريعةً للعدوان.وأضاف بحريني، أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي مصحوب بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن صمت مكتب المفوض السامي إزاء هذه الفظائع يثير قلقًا بالغًا.ودعا المندوب الدائم الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الأعمال غير المشروعة بشكل قاطع، واتخاذ التدابير اللازمة ضمن اختصاصها لحماية المدنيين والأعيان المحمية، مؤكدًا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني.وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تستهدفان مدنيين أبرياء ومواقع مدنية داخل إيران"، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت مبان سكنية ومستشفيات في طهران.وأضاف إيرواني أن "الأمم المتحدة يجب ألا تبقى صامتة إزاء الهجمات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح.وأكد أن "لإيران كل الحق في الدفاع عن نفسها"، مشددًا على أن رد بلاده يقتصر على استهداف مواقع عسكرية ولا يشمل المدنيين.وأشار المندوب الإيراني، إلى أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها في الوقت نفسه لن تتنازل عن سيادتها، موضحًا أن إيران لا تهاجم دول الجوار، بل تدافع عن نفسها عبر استهداف منشآت تابعة للولايات المتحدة.وختم إيرواني، بالقول إن بلاده ستدافع عن نفسها دون تردد، مطالبًا مجلس الأمن بالتحرك بشكل حاسم لوقف الهجمات ضد إيران.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

https://sarabic.ae/20260302/روبيو-سنطبق-برنامجا-خاصا-للطاقة-من-أجل-التخفيف-من-تداعيات-العملية-العسكرية-في-إيران-1110965514.html

https://sarabic.ae/20260302/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-نستهدف-مواقع-عسكرية-فقط-ولن-نتنازل-عن-سيادتنا-1110965023.html

https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-غاراتنا-استهدفت-أكثر-من-10-مقار-استخباراتية-في-إيران-1110964825.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي