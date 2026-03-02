https://sarabic.ae/20260302/الجيش-الإسرائيلي-غاراتنا-استهدفت-أكثر-من-10-مقار-استخباراتية-في-إيران-1110964825.html
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت أكثر من 10 مقار استخباراتية في إيران
الجيش الإسرائيلي: غاراتنا استهدفت أكثر من 10 مقار استخباراتية في إيران
أفاد المتحدث الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، بأنالجيش شن غارات لقصف أكثر من 10 مقار تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف الجيش في بيان نشره على قناته في تطبيق "تلغرام"، اليوم الاثنين: "قصف جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من عشرة مقار تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من مقار الحرس الثوري الإسلامي. واستهدفت الغارات مقارًا أخرى رصدت فيها الاستخبارات الإسرائيلية نشاطًا".وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.وأوضحت الخدمة الصحفية أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 20 نقطة للقيادة العسكرية الإيرانية، واستهدفت أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأكثر من 200 منظومة للدفاع الجوي.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
وأضاف الجيش في بيان نشره على قناته في تطبيق "تلغرام"، اليوم الاثنين: "قصف جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من عشرة مقار تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من مقار الحرس الثوري الإسلامي. واستهدفت الغارات مقارًا أخرى رصدت فيها الاستخبارات الإسرائيلية نشاطًا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
وأضافت هيئة البيث الإسرائيلية، "توجد مؤشرات لاستعدادات في إسرائيل لاحتمال أن تستمر الحرب حتى مطلع أبريل المقبل".
وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على البنية التحتية العسكرية الإيرانية، باستخدام 2500 قنبلة تقريبا.
وأوضحت الخدمة الصحفية أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 20 نقطة للقيادة العسكرية الإيرانية، واستهدفت أكثر من 150 صاروخا باليستيا، وأكثر من 200 منظومة للدفاع الجوي.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.