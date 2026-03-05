https://sarabic.ae/20260305/إيران-تشكل-هيئة-حكم-مؤقتة-بعد-وفاة-خامنئي--1111080995.html
إيران تشكل هيئة حكم مؤقتة بعد وفاة خامنئي
وقال روانجي في مقابلة صحفية: "تم تشكيل هيئة جديدة مؤلفة من3 أشخاص، وستتولى إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب مرشد جديد... ويعمل المجلس على تهيئة الظروف اللازمة لانتخاب مرشد جديد".وكان قد أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي نتيجة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.مقتل 49 شخصا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الإيرانية
إيران تشكل هيئة حكم مؤقتة بعد وفاة خامنئي
صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، اليوم الخميس، بأن "إيران شكّلت هيئة حكم مؤقتة مؤلفة من 3 أشخاص بعد وفاة المرشد السابق علي خامنئي نتيجة للضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة".
وقال روانجي في مقابلة صحفية: "تم تشكيل هيئة جديدة مؤلفة من3 أشخاص، وستتولى إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب مرشد جديد... ويعمل المجلس على تهيئة الظروف اللازمة لانتخاب مرشد جديد".
وكان قد أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي نتيجة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.