https://sarabic.ae/20260305/الجزائر-تحطم-طائرة-عسكرية-فور-إقلاعها-قرب-العاصمة-1111104361.html
الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة
الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع " BE 1900"، بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك التابعة للناحية... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T16:09+0000
2026-03-05T16:09+0000
2026-03-05T16:09+0000
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_8d80c2f4ac35ebb01746266d2200162b.jpg
وأضافت في بيان لها، أنه "كان على متن الطائرة طاقم مكوّن من 6 أفراد، إذ أسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة الأربعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش لتلقي العلاج".وقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة إلى عائلتي الطيارين الشهيدين”، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأمر الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث وملابساته.كما تقدم شنقريحة على إثر هذا الحادث الأليم، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وأقاربهما".
https://sarabic.ae/20260228/مقتل-15-شخصا-على-الأقل-وإصابة-آخرين-في-حادث-تحطم-طائرة-بوليفية-1110844823.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_194:0:1707:1135_1920x0_80_0_0_d153e5f6f402d129d3fc13d7df495bb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الأخبار
الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع " BE 1900"، بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك التابعة للناحية العسكرية الأولى، وذلك خلال تنفيذ مهمة مبرمجة.
وأضافت في بيان لها، أنه "كان على متن الطائرة طاقم مكوّن من 6 أفراد، إذ أسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة الأربعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش لتلقي العلاج".
وقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة إلى عائلتي الطيارين الشهيدين”، وفقا لصحيفة
"الشروق" الجزائرية.
وأمر الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث وملابساته.
كما تقدم شنقريحة على إثر هذا الحادث الأليم، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وأقاربهما".