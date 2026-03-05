الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/الجزائر-تحطم-طائرة-عسكرية-فور-إقلاعها-قرب-العاصمة-1111104361.html
الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة
الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع " BE 1900"، بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك التابعة للناحية... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T16:09+0000
2026-03-05T16:09+0000
الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_8d80c2f4ac35ebb01746266d2200162b.jpg
وأضافت في بيان لها، أنه "كان على متن الطائرة طاقم مكوّن من 6 أفراد، إذ أسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة الأربعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش لتلقي العلاج".وقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة إلى عائلتي الطيارين الشهيدين”، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.وأمر الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث وملابساته.كما تقدم شنقريحة على إثر هذا الحادث الأليم، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وأقاربهما".
https://sarabic.ae/20260228/مقتل-15-شخصا-على-الأقل-وإصابة-آخرين-في-حادث-تحطم-طائرة-بوليفية-1110844823.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_194:0:1707:1135_1920x0_80_0_0_d153e5f6f402d129d3fc13d7df495bb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الأخبار

الجزائر... تحطم طائرة عسكرية فور إقلاعها قرب العاصمة

16:09 GMT 05.03.2026
© Photo / Unsplash/ Daniel Eledutطائرة عسكرية
طائرة عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Photo / Unsplash/ Daniel Eledut
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع " BE 1900"، بعد إقلاعها مباشرة من مدرج القاعدة الجوية بوفاريك التابعة للناحية العسكرية الأولى، وذلك خلال تنفيذ مهمة مبرمجة.
وأضافت في بيان لها، أنه "كان على متن الطائرة طاقم مكوّن من 6 أفراد، إذ أسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة الأربعة الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي للجيش لتلقي العلاج".
وقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "تعازيه الخالصة ومواساته الصادقة إلى عائلتي الطيارين الشهيدين”، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
تحطم طائرة هندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
مقتل 15 شخصا على الأقل في حادث تحطم طائرة بوليفية
28 فبراير, 00:42 GMT
وأمر الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بفتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذا الحادث وملابساته.
كما تقدم شنقريحة على إثر هذا الحادث الأليم، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين وأقاربهما".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала