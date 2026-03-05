https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مواقع-تخزين-صواريخ-إيرانية-فوق-الأرض-وتحتها-1111090018.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مواقع تخزين صواريخ إيرانية فوق الأرض وتحتها

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدميره لمواقع تخزين الصواريخ فوق الأرض وتحتها في العاصمة الإيرانية طهران. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T11:29+0000

إيران

إسرائيل

العالم

الأخبار

ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، اليوم الخميس، أوضح من خلاله أن قواته الجوية أكملت بتوجيه من مديرية الاستخبارات، موجة من الهجمات خلال الليل ضد أهداف إيرانية في جميع أنحاء طهران.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قام بمهاجمة بنية تحتية لمنظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع تخزين صواريخ مصممة لاستهداف الطائرات.وقال الجيش في بيانه إن "طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو رصدت عددا من جنود النظام الإيراني الإرهابي، كانوا يشغلون منصة إطلاق محملة بصواريخ موجهة لضرب الطائرات. وبعد إغلاق الدائرة، هاجمت الطائرة المقاتلة منصة الإطلاق والجنود، وأجهضت بذلك عمليات إطلاق الصواريخ على طائرات سلاح الجو".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

إيران

إسرائيل

