‏الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مطار "بن غوريون" بالصواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه "استهدف مطار بن غوريون والقاعدة الجوية رقم 27 التابعة للجيش الإسرائيلي في محيط المطار باستخدام صواريخ "خرمشهر‑4". 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد الحرس الثوري، في بيان له، أن "الصواريخ الإيرانية تمكنت من اختراق سبع طبقات من أنظمة الدفاع الجوي داخل إسرائيل"، مشيرًا إلى أنها تسببت في خسائر كبيرة وجحيم للأعداء"، وفق وصف البيان.وأضاف البيان أن واشنطن تدرك طبيعة ما يحدث في المنطقة، مؤكداً أنها ستواصل عملياتها حتى ضمان ألا تشكّل إيران تهديدًا وفق الرواية المطروحة في الصراع الدائر، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.كما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه "ألحق إصابات مؤثرة بـ20 هدفا عسكريا أمريكيا في دول الكويت والبحرين والإمارات".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

