الداخلية الكويتية تنفي وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
الداخلية الكويتية تنفي وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير
الداخلية الكويتية تنفي وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، مؤكدة أن الواقعة حدثت خارج المياه الإقليمية وعلى بعد لا يقل عن 60 كيلومترًا من... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T01:56+0000
2026-03-05T01:56+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_70729bcd4f866365e54c1048c39f6d66.jpg
وقالت الوزارة في بيان إنها تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير.وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، موضحة أن الواقعة المشار إليها حدثت خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت، وعلى بعد لا يقل عن 60 كيلومترًا من ميناء مبارك الكبير.ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة في الدولة فقط.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت هيئة عمليات ​التجارة البحرية البريطانية، بوقوع انفجار في ناقلة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة مبارك الكبير في الكويت، ما أدى إلى تسرب نفطي ودخول مياه إلى السفينة، دون تسجيل إصابات.وذكرت الهيئة: "أبلغ قائد الناقلة الراسية على المرساة بأنه سمع ورأى انفجارا قويا من الجانب الأيسر، ثم لاحظ سفينة صغيرة تغادر المنطقة... وتم رصد تسرب للنفط إلى المياه من خزان الشحنة، مما قد يسبب ضررا بيئيا محتملا، فيما بدأت السفينة في تلقي المياه. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، مؤكدة أن الواقعة حدثت خارج المياه الإقليمية وعلى بعد لا يقل عن 60 كيلومترًا من الميناء.
وقالت الوزارة في بيان إنها تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث قبالة ميناء مبارك الكبير.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
هيئة بريطانية: انفجار في ناقلة قبالة سواحل الكويت وتسرب نفطي
00:52 GMT
وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، موضحة أن الواقعة المشار إليها حدثت خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت، وعلى بعد لا يقل عن 60 كيلومترًا من ميناء مبارك الكبير.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة في الدولة فقط.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت هيئة عمليات ​التجارة البحرية البريطانية، بوقوع انفجار في ناقلة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة مبارك الكبير في الكويت، ما أدى إلى تسرب نفطي ودخول مياه إلى السفينة، دون تسجيل إصابات.
وذكرت الهيئة: "أبلغ قائد الناقلة الراسية على المرساة بأنه سمع ورأى انفجارا قويا من الجانب الأيسر، ثم لاحظ سفينة صغيرة تغادر المنطقة... وتم رصد تسرب للنفط إلى المياه من خزان الشحنة، مما قد يسبب ضررا بيئيا محتملا، فيما بدأت السفينة في تلقي المياه. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
