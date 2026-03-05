https://sarabic.ae/20260305/انفجار-في-ناقلة-قبالة-سواحل-الكويت-وتسرب-نفطي-1111071445.html
انفجار في ناقلة قبالة سواحل الكويت وتسرب نفطي
انفجار في ناقلة قبالة سواحل الكويت وتسرب نفطي
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، بوقوع انفجار في ناقلة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة مبارك الكبير في الكويت، ما أدى إلى تسرب... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T00:52+0000
2026-03-05T00:52+0000
2026-03-05T00:52+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104552/93/1045529366_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_77132f63748165389650826ece1a0635.jpg
وذكرت الهيئة: "أبلغ قائد الناقلة الراسية على المرساة بأنه سمع ورأى انفجارا قويا من الجانب الأيسر، ثم لاحظ سفينة صغيرة تغادر المنطقة... وتم رصد تسرب للنفط إلى المياه من خزان الشحنة، مما قد يسبب ضررا بيئيا محتملا، فيما بدأت السفينة في تلقي المياه. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى".وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 30 ميلا بحريا (نحو 55 كيلومترا) إلى الجنوب الشرقي من مدينة مبارك الكبير في الكويت.وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260304/طهران-تنفي-دخول-مسلحين-إلى-إيران-عبر-الحدود-مع-إقليم-كردستان-العراق-1111070268.html
الكويت
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104552/93/1045529366_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f865e0ed061835c422e1432b8460402a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران
انفجار في ناقلة قبالة سواحل الكويت وتسرب نفطي
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس، بوقوع انفجار في ناقلة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة مبارك الكبير في الكويت، ما أدى إلى تسرب نفطي ودخول مياه إلى السفينة، دون تسجيل إصابات.
وذكرت الهيئة: "أبلغ قائد الناقلة الراسية على المرساة بأنه سمع ورأى انفجارا قويا من الجانب الأيسر، ثم لاحظ سفينة صغيرة تغادر المنطقة... وتم رصد تسرب للنفط إلى المياه من خزان الشحنة، مما قد يسبب ضررا بيئيا محتملا، فيما بدأت السفينة في تلقي المياه. ولم يُصب أي من أفراد الطاقم بأذى".
وأشارت إلى أن الحادث وقع على بعد 30 ميلا بحريا (نحو 55 كيلومترا) إلى الجنوب الشرقي من مدينة مبارك الكبير في الكويت.
وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية
، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.
وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.