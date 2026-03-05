https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-الأذربيجانية-هجمات-إيران-على-مطار-ناخيتشيفان-وبنية-تحتية-مدنية-لن-تمر-دون-رد-1111087974.html

الدفاع الأذربيجانية: هجمات إيران على مطار ناخيتشيفان وبنية تحتية مدنية لن تمر دون رد

أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان أنها تدين بشدة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية في البلاد، رغم عدم وجود أي مبرر عسكري لها. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، مشددةً على أن هذه الهجمات لن تمر دون رد من قبل أذربيجان.وأوضح البيان أن الهجمات استهدفت مطار ناخيتشيفان وبعض المنشآت المدنية الأخرى باستخدام طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي الإيرانية، معربةً عن استيائها الشديد تجاه الأعمال العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

