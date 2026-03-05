قطر: استمرار ⁧‫إيران‬⁩ في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
قطر: استمرار ⁧‫إيران‬⁩ في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
إيران
أذربيجان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار يشكل خطورة بالغة"، داعيةً طهران إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، مع مراعاة مصالح شعوب المنطقة.وشددت الوزارة على تضامن دولة قطر الكامل مع تركيا وأذربيجان، مؤكدةً دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.وأكدت الرئاسة التركية، في وقت سابق، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وأضاف أن "جزءًا من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة في دورتيول في ولاية هاتاي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات".كما أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقةوشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
قطر: استمرار ⁧‫إيران‬⁩ في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة

تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
أدانت قطر بشدة محاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي ومطار في أذربيجان بطائرات مسيرة إيرانية، معتبرةً هذه الأعمال تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار يشكل خطورة بالغة"، داعيةً طهران إلى الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، مع مراعاة مصالح شعوب المنطقة.
وشددت الوزارة على تضامن دولة قطر الكامل مع تركيا وأذربيجان، مؤكدةً دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما.
وأكدت الرئاسة التركية، في وقت سابق، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأضاف أن "جزءًا من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة في دورتيول في ولاية هاتاي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات".
وأشار دوران إلى أن "مؤسسات الدولة تابعت التطورات بشكل لحظي وبتنسيق كامل"، مؤكدًا أن "إرادة تركيا وقدرتها على ضمان أمن البلاد في أعلى مستوياتها".
كما أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".
وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
