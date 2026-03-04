https://sarabic.ae/20260304/الرئاسة-التركية-بعد-اعتراض-صاروخ-إيراني-سنتخذ-كل-خطوة-للدفاع-عن-أراضينا-وأجوائنا-1111035401.html

الرئاسة التركية بعد اعتراض صاروخ إيراني: سنتخذ كل خطوة للدفاع عن أراضينا وأجوائنا

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران وتم... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ماذكرت وكالة "الأناضول". وأضاف أن "جزءًا من صاروخ اعتراضي سقط في منطقة مفتوحة بدورتيول في ولاية هاتاي، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات".وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على أن "أي خطوات دفاعية سيتم اتخاذها دون تردد"، وأن "الرد على أي أعمال عدائية محتملة سيكون في إطار القانون الدولي، مع استمرار التشاور والتعاون مع حلف الناتو والحلفاء". كما دعا وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير مؤكدة قد تثير القلق أو تتضمن معلومات مضللة، مع التأكيد على اعتماد البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

