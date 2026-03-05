باحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/باحث-في-الشأن-الأوروبي-روسيا-تتحرك-دبلوماسيا-لاحتواء-الحرب-على-إيران-والعودة-إلى-طاولة-المفاوضات-1111085391.html
باحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات
باحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
علّق الباحث الدولي في الشأن الأوروبي، محمد عبد الله، من باريس، على تداعيات الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط وكيفية تعاطي روسيا مع هذه المستجدات، مشيرًا إلى أن... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T10:08+0000
2026-03-05T10:08+0000
روسيا
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وقال عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه الحرب قد تؤدي إلى إعادة النظر في مجمل العلاقات الدولية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية"، لافتًا إلى أن "روسيا تحاول تدارك اتساع الأزمة سياسيا عبر الهيئات الدولية ومجلس الأمن، ومن خلال علاقاتها مع دول الجوار، إضافة إلى القنوات التي لا تزال مفتوحة مع إيران".وأشار عبد الله، إلى أن "الدور الروسي سياسي ودبلوماسي توفيقي يهدف إلى الحد من امتداد الحرب إلى دول الشرق الأوسط ومناطق أخرى، والعمل على تدوير الزوايا لإيجاد مخرج سياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات".وبيّن الباحث في الشأن الأوروبي، أن "العودة إلى المفاوضات مرتبطة بالميدان وبقدرة الإيرانيين على الصمود والرد وامتلاك زمام المبادرة"، معتبرًا أن "التطورات الميدانية قد تفرض نوعا من الهدنة، وتخلق هامشا للمطالبة بوقف إطلاق النار وبدء التفاوض".وأشار إلى "وجود اتصالات روسية- أمريكية تجري خلف الكواليس، ولا سيما أن روسيا على تواصل مباشر مع الإيرانيين وقادرة على إيصال الرسائل إلى الجانب الأمريكي".وختم عبد الله حديثه بالقول: "لروسيا دور سابق في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحكم علاقاتها مع الطرفين، وهي تثق بأن إيران لا تطور برنامجا نوويا عسكريا، وأن نشاطها النووي يقتصر على الأغراض السلمية التي تعتبرها موسكو حقا مشروعا لكل الدول".
https://sarabic.ae/20260228/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-يشكر-روسيا-لإدانتها-العدوان-الأمريكي-والإسرائيلي-1110891151.html
https://sarabic.ae/20260305/ريابكوف-لا-توجد-اتصالات-مخصصة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-إيران-1111074632.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات

10:08 GMT 05.03.2026
© AP Photoقصف أمريكي إسرائيلي على طهران
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث الدولي في الشأن الأوروبي، محمد عبد الله، من باريس، على تداعيات الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط وكيفية تعاطي روسيا مع هذه المستجدات، مشيرًا إلى أن "ما يجري اليوم خطير جدا ويهدد السلم العالمي، وقد تمتد مفاعيله إلى دول الجوار كافة".
وقال عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه الحرب قد تؤدي إلى إعادة النظر في مجمل العلاقات الدولية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية"، لافتًا إلى أن "روسيا تحاول تدارك اتساع الأزمة سياسيا عبر الهيئات الدولية ومجلس الأمن، ومن خلال علاقاتها مع دول الجوار، إضافة إلى القنوات التي لا تزال مفتوحة مع إيران".
وأوضح أن "روسيا تتميز بعلاقاتها مع مختلف الدول، وتسعى إلى تقليص تداعيات هذه الحرب لما تخلّفه من أزمات عالمية، ولا سيما في ملف الطاقة، ومن فوضى قد تصيب المجتمعات".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يشكر روسيا لإدانتها العدوان الأمريكي والإسرائيلي
28 فبراير, 23:23 GMT
وأشار عبد الله، إلى أن "الدور الروسي سياسي ودبلوماسي توفيقي يهدف إلى الحد من امتداد الحرب إلى دول الشرق الأوسط ومناطق أخرى، والعمل على تدوير الزوايا لإيجاد مخرج سياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وبيّن الباحث في الشأن الأوروبي، أن "العودة إلى المفاوضات مرتبطة بالميدان وبقدرة الإيرانيين على الصمود والرد وامتلاك زمام المبادرة"، معتبرًا أن "التطورات الميدانية قد تفرض نوعا من الهدنة، وتخلق هامشا للمطالبة بوقف إطلاق النار وبدء التفاوض".
سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
04:30 GMT
وأشار إلى "وجود اتصالات روسية- أمريكية تجري خلف الكواليس، ولا سيما أن روسيا على تواصل مباشر مع الإيرانيين وقادرة على إيصال الرسائل إلى الجانب الأمريكي".

وختم عبد الله حديثه بالقول: "لروسيا دور سابق في مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحكم علاقاتها مع الطرفين، وهي تثق بأن إيران لا تطور برنامجا نوويا عسكريا، وأن نشاطها النووي يقتصر على الأغراض السلمية التي تعتبرها موسكو حقا مشروعا لكل الدول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала