باحث في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة تستخدم "الورقة الكردية" في الضغط على إيران

باحث في العلاقات الدولية: الولايات المتحدة تستخدم "الورقة الكردية" في الضغط على إيران

علق الباحث المصري في العلاقات الدولية، الدكتور محمد الديهي، على الأنباء الخاصة بدخول جماعات كردية إلى الأراضي الإيرانية. 05.03.2026

وأكد الديهي عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة تستخدم كـ"ورقة" في التفاوض، وبالتالي الولايات المتحدة تريد كيفية استخدام هذه الورقة الكردية في الضغط على إيران.وأضاف الخبير أن "هناك حديث أيضا على أن الولايات المتحدة مدت مجموعة الأكراد بأسلحة كثيرة خلال أيام الماضية، فيما كان هناك اجتماعات تمت مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمجموعات من الكرد للحديث حول كيف سيتم تنفيذ هجمات".ورأى الديهي بأن إيران "لن تقبل بأن يكون هناك مثل هذه المجموعة أن تنفصل أو أن توجه ضربات ضد النظام الحالي"، موضحا بأن "هذه المجموعة تطالب في ظل حالة هذه الحرب بالانفصال عن إيران، وأن نتحدث عن دولة كردستان" أو عن إقليم جديد للأكراد من خلاله".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

