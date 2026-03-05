https://sarabic.ae/20260305/ترامب-يعين-وزيرا-جديدا-للأمن-الداخلي-1111116331.html

ترامب يعين وزيرا جديدا للأمن الداخلي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ترشيح السيناتور الجمهوري، ماركواين مولين، ليحل محل، كريستي نويم، في منصب وزير الأمن الداخلي، اعتبارا من 31... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T19:08+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السيناتور الأمريكي المحترم، ماركواين مولين، من ولاية أوكلاهوما العظيمة، سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، اعتبارا من 31 مارس 2026". وأضاف ترامب أن نويم ستتولى منصب المبعوثة الخاصة لمنظمة "درع الأمريكتين". وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن السلطات لا تعتزم نشر عناصر من قوات إنفاذ القانون في مراكز الاقتراع. وقالت نويم خلال جلسة استماع رقابية: "لا توجد أي خطط لإرسال أي من عناصرنا من قوات إنفاذ القانون إلى مراكز الاقتراع". وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لن تُنشر في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس الأمريكي في الثالث من نوفمبر، ويتمتع الحزب الجمهوري حاليا بالأغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الولايات المتحدة الأمريكية

