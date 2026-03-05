ترامب يعين وزيرا جديدا للأمن الداخلي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعين وزيرا جديدا للأمن الداخلي
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السيناتور الأمريكي المحترم، ماركواين مولين، من ولاية أوكلاهوما العظيمة، سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، اعتبارا من 31 مارس 2026". وأضاف ترامب أن نويم ستتولى منصب المبعوثة الخاصة لمنظمة "درع الأمريكتين". وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن السلطات لا تعتزم نشر عناصر من قوات إنفاذ القانون في مراكز الاقتراع. وقالت نويم خلال جلسة استماع رقابية: "لا توجد أي خطط لإرسال أي من عناصرنا من قوات إنفاذ القانون إلى مراكز الاقتراع". وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لن تُنشر في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس الأمريكي في الثالث من نوفمبر، ويتمتع الحزب الجمهوري حاليا بالأغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
19:08 GMT 05.03.2026
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ترشيح السيناتور الجمهوري، ماركواين مولين، ليحل محل، كريستي نويم، في منصب وزير الأمن الداخلي، اعتبارا من 31 مارس/ آذار الجاري.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن السيناتور الأمريكي المحترم، ماركواين مولين، من ولاية أوكلاهوما العظيمة، سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي للولايات المتحدة، اعتبارا من 31 مارس 2026".
وأضاف ترامب أن نويم ستتولى منصب المبعوثة الخاصة لمنظمة "درع الأمريكتين".
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن السلطات لا تعتزم نشر عناصر من قوات إنفاذ القانون في مراكز الاقتراع.
وقالت نويم خلال جلسة استماع رقابية: "لا توجد أي خطط لإرسال أي من عناصرنا من قوات إنفاذ القانون إلى مراكز الاقتراع".
وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية لن تُنشر في مراكز الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس الأمريكي في الثالث من نوفمبر، ويتمتع الحزب الجمهوري حاليا بالأغلبية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
