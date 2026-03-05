https://sarabic.ae/20260305/حرب-الأخبار-المضللة-كيف-استثمرت-أطراف-النزاع-في-الشرق-الأوسط-الذكاء-الاصطناعي-في-الحرب-النفسية؟-1111091686.html

حرب الأخبار المضللة... كيف استثمرت أطراف النزاع في الشرق الأوسط الذكاء الاصطناعي في الحرب النفسية؟

تعتبر الحرب النفسية أحد أهم عناصر الصراعات منذ الأزل، حيث تشكّل سلاحا فتاكا يؤثر على مجريات المعركة قبل بدايتها، سواء بتزييف الحقائق أو نشر الشائعات، ووصل شكل... 05.03.2026

وجمع فريق "سبوتنيك" مجموعة من الأخبار الكاذبة، والمفبركة بالذكاء الاصطناعي خلال الصراع في الشرق الأوسط.ويثار الصراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، على الإنترنت، بالإضافة إلى ساحة المعركة الحقيقية، حيث استخدم كلا الجانبين على نطاق واسع موادًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي ونشر الأخبار الكاذبة.ولا تزال الصور ومقاطع الفيديو المولّدة بتقنات التزييف العميق، تظهر بانتظام على الإنترنت، ويصعب في كثير من الأحيان تمييزها عن الواقع.وجمعنا لكم مجموعة من أبرز الأخبار الكاذبة المتعلقة بهذا الصراع.الاحتراق المزعوم لبرج خليفةفي يوم الاثنين 2 مارس/ آذار، بدأت مقاطع فيديو تظهر حريقًا هائلًا يلتهم أطول ناطحة سحاب في العالم، والواقعة في دبي، بالظهور على قنوات "تلغرام".ونُشرت مقاطع فيديو للمبنى المشتعل من زوايا مختلفة، ليلًا ونهارًا، حيث كان الحريق مرئيًا في مستويات مختلفة من المبنى في كل مرة. إسقاط طائرات دون طيار بواسطة الذكاء الاصطناعييلجأ كلا الجانبين أيضًا إلى استخدام الشبكات العصبية لخلق وهم بارتفاع عدد ضحايا العدو، على سبيل المثال، نُشرت صور لطائرة أمريكية من طراز "إم كيو 9 ريبر"، أُسقطت في العراق، والتي تبيّن بعد فحصها أنها مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي العالية الجودة.غارات حاملات الطائراتأظهرت مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للدهشة غارات على مجموعة بحرية أمريكية مشاركة في عملية قبالة سواحل إيران.وتم الترويج لمقاطع فيديو من ألعاب الفيديو ومقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي على أنها هجمات على سفن.وكان من بين أكثر مقاطع الفيديو إثارة للسخرية في هذه السلسلة مقطع فيديو لمركبة إطلاق سويوز "2.1 إيه" الفضائية، تصطدم ببارجة يابانية من الحرب العالمية الثانية.الهجوم "الكردي"في وقت متأخر من مساء 4 مارس/آذار، بدأت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ووكالة "أسوشيتد برس" بنشر معلومات تفيد بأن الأكراد العراقيين شنوا هجومًا بريًا على إيران.وفي ليلة 5 مارس، صرّح عزيز أحمد، نائب رئيس مكتب رئيس وزراء كردستان العراق، بأن التقارير التي تتحدث عن هجوم كردي عراقي على إيران غير صحيحة.وكتب أحمد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود، هذه كذبة صريحة".مقاطع فيديو لقصف المدنعلى الرغم من تبادل إطلاق النار الكثيف بين أطراف النزاع، فإن بعض مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر نتائج القصف كانت مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.وقد صرّحت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنها ستكافح مقاطع الفيديو المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والمتعلقة بالقتال.

