حرب الأخبار المضللة... كيف استثمرت أطراف النزاع في الشرق الأوسط الذكاء الاصطناعي في الحرب النفسية؟
تعتبر الحرب النفسية أحد أهم عناصر الصراعات منذ الأزل، حيث تشكّل سلاحا فتاكا يؤثر على مجريات المعركة قبل بدايتها، سواء بتزييف الحقائق أو نشر الشائعات، ووصل شكل هذه الحروب مع التقدم العلمي، وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى مستويات غير مسبوقة من التضليل، والذي تم استخدامه أخيرا في النزاعات الإقليمية.
وجمع فريق "سبوتنيك" مجموعة من الأخبار الكاذبة، والمفبركة بالذكاء الاصطناعي خلال الصراع في الشرق الأوسط.
ويثار الصراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، على الإنترنت، بالإضافة إلى ساحة المعركة الحقيقية، حيث استخدم كلا الجانبين على نطاق واسع موادًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي ونشر الأخبار الكاذبة.
ولا تزال الصور ومقاطع الفيديو المولّدة بتقنات التزييف العميق، تظهر بانتظام على الإنترنت، ويصعب في كثير من الأحيان تمييزها عن الواقع.
وجمعنا لكم مجموعة من أبرز الأخبار الكاذبة المتعلقة بهذا الصراع.
الاحتراق المزعوم لبرج خليفة
في يوم الاثنين 2 مارس/ آذار، بدأت مقاطع فيديو تظهر حريقًا هائلًا يلتهم أطول ناطحة سحاب في العالم، والواقعة في دبي، بالظهور على قنوات "تلغرام".
ونُشرت مقاطع فيديو للمبنى المشتعل من زوايا مختلفة، ليلًا ونهارًا، حيث كان الحريق مرئيًا في مستويات مختلفة من المبنى في كل مرة.
إسقاط طائرات دون طيار بواسطة الذكاء الاصطناعي
يلجأ كلا الجانبين أيضًا إلى استخدام الشبكات العصبية لخلق وهم بارتفاع عدد ضحايا العدو، على سبيل المثال، نُشرت صور لطائرة أمريكية من طراز "إم كيو 9 ريبر"، أُسقطت في العراق، والتي تبيّن بعد فحصها أنها مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي العالية الجودة.
غارات حاملات الطائرات
أظهرت مقاطع الفيديو الأكثر إثارة للدهشة غارات على مجموعة بحرية أمريكية مشاركة في عملية قبالة سواحل إيران.
And the war began...— 🅧FREE PALESTINE (@Gazawins12) February 28, 2026
Scenes of mutual bombing between the American aircraft carrier and Iranian aircraft. pic.twitter.com/NkNjyfjqJs
وتم الترويج لمقاطع فيديو من ألعاب الفيديو ومقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي على أنها هجمات على سفن.
فووووری— King Kaleji (@alirezakalejii) March 2, 2026
تصاویری از حملات موشکی ایران به ناو ابراهام لینکلن در رسانه های خارجی منتشر شده 🚨
هنوز تصاویر دقیق از سنتکام منتشر نشده 🚨 pic.twitter.com/Y9biX5HCbJ
وكان من بين أكثر مقاطع الفيديو إثارة للسخرية في هذه السلسلة مقطع فيديو لمركبة إطلاق سويوز "2.1 إيه" الفضائية، تصطدم ببارجة يابانية من الحرب العالمية الثانية.
Iranian media decided to showcase their successes against the US—and included scenes of a Soyuz missile hitting the battleship Yamato.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 4, 2026
The problem is, Soyuz is a space carrier, and the Yamato sank in April 1945. 😉 pic.twitter.com/uhBg0UnopF
الهجوم "الكردي"
في وقت متأخر من مساء 4 مارس/آذار، بدأت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ووكالة "أسوشيتد برس" بنشر معلومات تفيد بأن الأكراد العراقيين شنوا هجومًا بريًا على إيران.
ولم تدعم هذه الادعاءات أي أدلة فوتوغرافية أو مرئية.
وفي ليلة 5 مارس، صرّح عزيز أحمد، نائب رئيس مكتب رئيس وزراء كردستان العراق، بأن التقارير التي تتحدث عن هجوم كردي عراقي على إيران غير صحيحة.
وكتب أحمد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يعبر أي كردي عراقي الحدود، هذه كذبة صريحة".
مقاطع فيديو لقصف المدن
على الرغم من تبادل إطلاق النار الكثيف بين أطراف النزاع، فإن بعض مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر نتائج القصف كانت مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
Tel Aviv, stripped of illusion, as you have never witnessed it. pic.twitter.com/HE3ckjBMti— Abdulruhman Ismail (@a_abdulruhman) March 3, 2026
وقد صرّحت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بأنها ستكافح مقاطع الفيديو المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والمتعلقة بالقتال.