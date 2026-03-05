https://sarabic.ae/20260305/خبير-استراتيجي-يكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-الضربات-ضد-إيران-ومخاطر-مزدوجة-تعصف-بالخليج-1111079017.html

خبير استراتيجي يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الضربات ضد إيران و"مخاطر مزدوجة" تعصف بالخليج

اعتبر الدكتور ناصر محمد المصري، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، أن ما بعد الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران يمكن تلخيصه في حقيقة واحدة... 05.03.2026

وقال المصري، في حوار مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "الصورة العامة ليست حسمًا سريعًا، بل مرحلة اختبار للردع، واحتمال انتقال الصراع إلى نمط الاستنزاف عبر الصواريخ والمسيّرات والهجمات السيبرانية والضغط على الممرات البحرية وسلاسل الإمداد".وأضاف المصري: "من منظور العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي تحديدًا، التهديد ليس أحاديًا، هناك مساران خطيران في آن واحد، الأول هو التهديد الإيراني عبر أدوات النفوذ، وتهديد الملاحة والمجال الجوي، وما يعنيه ذلك من استنزاف أمني واقتصادي وتهديد مباشر لسيادة الدول واستقرارها"، حسب قوله.وأردف المصري: "لهذا، موقف دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يبقى واضحًا، فلا أمن لإسرائيل على حساب أمن المنطقة، ولا قبول بتمدّد إيراني يهدد السيادة الخليجية والعربية، الأولوية هي أمن الخليج العربي واستقرار دوله، وتأمين المجال الجوي والمنشآت الحيوية والممرات البحرية، ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة حرب طويلة".وأضاف: "في هذا الإطار، من المهم التذكير بأن الكويت بنت خلال عقود شبكة تعاون واتفاقيات أمنية ودفاعية متعددة المسارات مع القوى الكبرى، بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها روسيا والصين، إلى جانب شركاء آخرين".وتابع المصري: "اقتصاديًا، انعكاس الضربات يظهر فورًا في قمة المخاطر بأسواق الطاقة: تميل أسعار النفط والغاز للارتفاع عند اتساع التوتر أو تهديد خطوط الشحن، بينما ترتفع حساسية الأسواق لأي أخبار عن الملاحة".وختم المصري حديثه، بأن "المطلوب الآن عربيًا وخليجيًا هو ردع متوازن يحمي السيادة ويمنع الاستنزاف، وتفعيل الأطر الدولية والعلاقات الأمنية مع القوى الكبرى، مع دفعٍ سياسي-دبلوماسي لوقف تمدد الصراع ومنع تحويل الخليج العربي إلى قلب حرب مفتوحة تكلف الجميع بلا استثناء".وسط أزمة مضيق هرمز.. ما الذي يمكن أن يقدمه "خط سوميد" لإمدادات الطاقة؟

