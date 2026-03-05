https://sarabic.ae/20260305/رئيس-البرلمان-الإيراني-سنلقي-بالانفصاليين-إلى-مزبلة-التاريخ-1111120902.html
رئيس البرلمان الإيراني: سنلقي بالانفصاليين إلى مزبلة التاريخ
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن أمريكا "تقامر" من أجل "الدفاع عن النظام الإسرائيلي المجرم". 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وذكر قاليباف عبر "إكس"، أن "أمريكا تريد أن تقامر بكل أصولها للدفاع عن النظام الإسرائيلي المجرم! أي شخص عاقل لن يدخل إلى هذه المذبحة".وتابع: "أما الانفصاليون التافهون، فإذا تجاوزوا الحدود وارتكبوا خطأً، فسوف يُرسلون هذه المرة أيضًا إلى سلة مهملات التاريخ".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
رئيس البرلمان الإيراني: سنلقي بالانفصاليين إلى مزبلة التاريخ
21:03 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 21:04 GMT 05.03.2026)
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، إن أمريكا "تقامر" من أجل "الدفاع عن النظام الإسرائيلي المجرم".
وذكر قاليباف عبر "إكس"، أن "أمريكا تريد أن تقامر بكل أصولها للدفاع عن النظام الإسرائيلي المجرم! أي شخص عاقل لن يدخل إلى هذه المذبحة".
وتابع: "أما الانفصاليون التافهون، فإذا تجاوزوا الحدود وارتكبوا خطأً، فسوف يُرسلون هذه المرة أيضًا إلى سلة مهملات التاريخ".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.