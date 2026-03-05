https://sarabic.ae/20260305/رئيس-وزراء-كندا-لا-استبعاد-لمشاركة-عسكرية-في-حرب-إيران-1111071959.html

رئيس وزراء كندا: لا استبعاد لمشاركة عسكرية في حرب إيران

رئيس وزراء كندا: لا استبعاد لمشاركة عسكرية في حرب إيران

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، إنه لا يمكن استبعاد مشاركة عسكرية لبلاده في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن كندا "ستقف...

وقال إلى جانب نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي في كانبيرا: "لا يمكن استبعاد المشاركة بشكل قاطع".وأكد كارني، الذي سبق واعتبر أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تتعارض مع القانون الدولي، "سنقف إلى جانب حلفائنا".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

