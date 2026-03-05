https://sarabic.ae/20260305/صندوق-النقد-استمرار-الصراع-يهدد-أسعار-الطاقة-والتضخم-1111073310.html

صندوق النقد: استمرار الصراع يهدد أسعار الطاقة والتضخم

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يختبر قدرة اقتصاد العالم على الصمود، مؤكدة أنه سيكون له تأثير... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وفي كلمة ألقتها في فعالية ببانكوك، ذكرت جورجيفا أن الصراع سيفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات في كل مكان، وأن العالم قد يمر بفترة طويلة من عدم الاستقرار.وأضافت: "إذا استمر الصراع لفترة طويلة فسيكون له تأثير على أسعار الطاقة ومعنويات السوق والتضخم"، لافتة إلى أن "الضبابية صارت الآن هي الوضع الطبيعي الجديد".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

