قطر تعلن إجلاء سكان قرب السفارة الأمريكية

أعلنت السلطات القطرية إجلاء السكان المقيمين بالقرب من سفارة أمريكا ضمن إجراءات احترازية، مع توفير سكن بديل لهم، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية القطرية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة: "تقوم الجهات المختصة بإجلاء السكان المقيمين بالقرب من السفارة الأمريكية في إطار تدابير احترازية مؤقتة. وقد تم توفير سكن بديل لهم".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

