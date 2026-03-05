قطر تعلن ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية وتدعو السكان للبقاء في المنازل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/قطر-تعلن-ارتفاع-مستوى-الخطر-بسبب-الهجمات-الصاروخية-وتدعو-السكان-للبقاء-في-المنازل-1111087614.html
قطر تعلن ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية وتدعو السكان للبقاء في المنازل
قطر تعلن ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية وتدعو السكان للبقاء في المنازل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T10:35+0000
2026-03-05T10:35+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110860232_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_de2c9c7e4a29186bd2490392e05143a7.jpg
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس، عن وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة".فيما دعت وزارة الدفاع القطرية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.يأتي هذا بالتوازي مع ما أعلنته وزارة الداخلية من أنه في إطار المحافظة على السلامة العامة، قامت الجهات المختصة في البلاد بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه "تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".ودعت وزارة الداخلية القطرية إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260305/قطر-استمرار-إيران-في-فتح-جبهات-جديدة-وتوسيع-دائرة-التصعيد-مع-دول-الجوار-أمر-بالغ-الخطورة-1111086141.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110860232_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_5b7c5728192439f3692dff0aa3c647d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

قطر تعلن ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية وتدعو السكان للبقاء في المنازل

10:35 GMT 05.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemالعاصمة القطرية الدوحة بعد سماع دوي انفجارات بها بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران، 28 فبراير/ شباط 2026
العاصمة القطرية الدوحة بعد سماع دوي انفجارات بها بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© REUTERS Mohammed Salem
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس، عن وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة".
فيما دعت وزارة الدفاع القطرية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
قطر: استمرار ⁧‫إيران‬⁩ في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة
10:10 GMT
يأتي هذا بالتوازي مع ما أعلنته وزارة الداخلية من أنه في إطار المحافظة على السلامة العامة، قامت الجهات المختصة في البلاد بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه "تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".
ودعت وزارة الداخلية القطرية إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала