قطر تعلن ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية وتدعو السكان للبقاء في المنازل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، ارتفاع مستوى الخطر بسبب الهجمات الصاروخية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. 05.03.2026

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس، عن وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة".فيما دعت وزارة الدفاع القطرية المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.يأتي هذا بالتوازي مع ما أعلنته وزارة الداخلية من أنه في إطار المحافظة على السلامة العامة، قامت الجهات المختصة في البلاد بإجلاء السكان القاطنين في محيط السفارة الأمريكية، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.وأوضحت الوزارة، في بيان لها أنه "تم توفير سكن بديل لهم، وذلك في إطار اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة".ودعت وزارة الداخلية القطرية إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

