كاتس: التعاون بين ترامب ونتنياهو في الحرب على إيران يغير تاريخ العالم

كاتس: التعاون بين ترامب ونتنياهو في الحرب على إيران يغير تاريخ العالم

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن التعاون بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحرب على إيران يغيّر... 05.03.2026

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن كاتس في رسالة إلى بيت هيغسيث وزير الحرب الأمريكي، أن التعاون المشترك بين ترامب ونتنياهو يغير بدوره من تاريخ منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.وهو ما دعا بالوزير بيت هيغسيث إلى الرد بـ "استمروا حتى النهاية، نحن معكم".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

