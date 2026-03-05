لافروف: خطة الردع النووي الفرنسية "مظلة ماكرونية"

عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110047752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4d2073c7650fb434758b0b705bfe633a.jpg
وأشار لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا إلى أن الأوروبيين يقومون بإنشاء وحداتهم العسكرية وبنيتهم التحتية وأسلحتهم للاستعداد للحرب ضد روسيا، علاوة على ذلك فهم يخططون لوضع وحدة أجنبية إضافية على الأراضي الأوكرانية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن فرنسا دخلت مرحلة "الردع النووي المتقدم". وكجزء من نهج جديد، ستعمل باريس على زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية وستتمكن الدول الأوروبية من المشاركة في مناورات الردع المشتركة. وبحسب ماكرون، ستنضم ثماني دول أوروبية إلى "عقد" فرنسا، وهي: بريطانيا، وألمانيا، وبولندا، وهولندا، وبلجيكا، واليونان، والسويد، والدنمارك.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، ساخرا من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الردع النووي في أوروبا، واصفا إياها بـ"المظلة الماكرونية".
وأشار لافروف خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا إلى أن الأوروبيين يقومون بإنشاء وحداتهم العسكرية وبنيتهم التحتية وأسلحتهم للاستعداد للحرب ضد روسيا، علاوة على ذلك فهم يخططون لوضع وحدة أجنبية إضافية على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن كل ذلك تعلنه شخصيات مختلفة مثل مارك روته (الأمين العام لحلف شمال الأطلسي)، إيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي). وقال الوزير إنه في المبادرة الأخيرة لماكرون، ربما يضعون أوكرانيا تحت مظلة نووية "ماكرونية"، وهو ما يريد القادة الفرنسيون الحاليون الكشف عنه في جميع أنحاء أوروبا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن فرنسا دخلت مرحلة "الردع النووي المتقدم". وكجزء من نهج جديد، ستعمل باريس على زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية وستتمكن الدول الأوروبية من المشاركة في مناورات الردع المشتركة. وبحسب ماكرون، ستنضم ثماني دول أوروبية إلى "عقد" فرنسا، وهي: بريطانيا، وألمانيا، وبولندا، وهولندا، وبلجيكا، واليونان، والسويد، والدنمارك.
