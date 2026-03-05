https://sarabic.ae/20260305/ميلوني-نعتزم-إرسال-مساعدات-دفاعية-لدول-الخليج-1111086466.html

ميلوني: نعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج

ميلوني: نعتزم إرسال مساعدات دفاعية لدول الخليج

سبوتنيك عربي

أفادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، بأن روما تعتزم إرسال مساعدات دفاعية جوية إلى دول الخليج لمواجهة الغارات الجوية الإيرانية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T10:16+0000

2026-03-05T10:16+0000

2026-03-05T10:16+0000

إيطاليا

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094283203_0:0:1624:915_1920x0_80_0_0_83cb5a2c2338755c9845d54de93e79e0.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن ميلوني أن بلادها تعتزم تقديم مساعدات لدول الخليج، وتحديدا في مجال الدفاع، وبالأخص الدفاع الجوي.وقالت ميلوني: "لا يقتصر الأمر على كونها دولا صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".كشف مسؤول أمريكي بارز، أن نحو 12 دولة تواصلت مع الولايات المتحدة في محاولة للوساطة من أجل وقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت يومها السادس.وقال المسؤول الأمريكي، لشبكة "سي إن إن"، إن عدة دول بادرت بالتواصل مع واشنطن منذ تصاعد المواجهة العسكرية، مضيفا: "منذ تحولت التطورات إلى أعمال عنف، تواصلت معنا عدة دول".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/12-دولة-تسعى-للتوسط-لوقف-الحرب-ضد-إيران---1111077825.html

إيطاليا

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيطاليا, إيران, العالم, الأخبار