وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدولية
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستندم على إغراق سفينة "دينا" الإيرانية في المياه الدولية. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب الوزير على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "ارتكبت الولايات المتحدة جريمة في البحر، على بُعد ألفي ميل من سواحل إيران، فقد استُهدفت السفينة "دينا" وعلى متنها 130 بحارًا في المياه الدولية دون سابق إنذار".وفي وقت سابق، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث للصحفيين بأن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية في المحيط الهندي. وأضاف أن هذه أول عملية إغراق باستخدام طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية.وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستندم على إغراق سفينة "دينا" الإيرانية في المياه الدولية.
وكتب الوزير على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "ارتكبت الولايات المتحدة جريمة في البحر، على بُعد ألفي ميل من سواحل إيران، فقد استُهدفت السفينة "دينا" وعلى متنها 130 بحارًا في المياه الدولية دون سابق إنذار".
وأضاف: "تذكروا كلامي: ستندم الولايات المتحدة أشد الندم على السابقة التي رسختها".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث للصحفيين بأن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية في المحيط الهندي. وأضاف أن هذه أول عملية إغراق باستخدام طوربيد منذ الحرب العالمية الثانية.
وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.
وقال هيماشاندرا في تصريح صحفي: "تم انتشال نحو 80 جثة بالفعل من السفينة البحرية الإيرانية "آيريس دينا"، التي غرقت قبالة سواحل سريلانكا بعد هجوم شنته غواصة عسكرية أمريكية".
وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا
إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".